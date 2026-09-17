El picante festejo de Atlético Mineiro tras vencer a Santos: un jugador pateó un inflable de la mascota rival

Los jugadores de Atlético Mineiro protagonizaron un provocador festejo tras vencer por 4-2 en los penales a Santos en el estadio Arena MRV y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Después de ganar en los doce pasos, los futbolistas llevaron a la cancha un inflable del Peixe -la figura que representa al conjunto de Neymar- y la patearon delante de sus hinchas.

El encargado de llevar el inflable fue el Galo, la mascota de Atlético Mineiro, que lo trasladó atado a un cuatriciclo. En medio de los festejos, uno de los jugadores del conjunto local se sumó a la provocación y pateó el muñeco.

La mascota de Atlético Mineiro pateó la figura de un animal que representa a Santos

El video del momento comenzó a circular en las redes sociales, con registros tomados desde distintos ángulos por personas que estaban en el estadio y que filmaban cuando se produjo la escena. Las imágenes permitieron observar el recorrido de la mascota por el campo de juego, la reacción de los futbolistas y los festejos de quienes seguían la celebración desde las tribunas.

En los registros se ve al plantel de Atlético Mineiro reunido cerca de una de las tribunas del estadio, donde celebraba la victoria con sus hinchas. En ese momento apareció el Galo, caracterizado con una cabeza de gallo, que cruzó la cancha en un cuatriciclo. Detrás del vehículo llevaba atado el pez inflable, animal que representa a Santos.

El Galo ingresó a la cancha en un cuatriciclo, con el pez atado detrás del mismo

La mascota pasó alrededor del grupo de jugadores con la figura del “Peixe” colgada en la parte trasera del cuatriciclo. Su aparición llamó la atención de los futbolistas, que se quedaron observando el recorrido, a la expectativa de lo que iba a hacer. Fue entonces cuando uno de ellos decidió patear el inflable, un gesto que los hinchas presentes festejaron desde las gradas.

La secuencia continuó después de esa primera patada. El Galo fue a buscar el pez, volvió a tomarlo y lo llevó hasta donde estaban los jugadores. Con el inflable, la mascota se incorporó a la ronda que había formado el plantel y se sumó a la celebración junto a los futbolistas.

Durante una pausa en uno de los cánticos, el Galo volvió a alejarse de la ronda. Esta vez llevaba la figura en la mano y, después de separarse del grupo, pateó el pez en dirección a la tribuna. La nueva provocación de la mascota despertó otra ovación entre los hinchas que acompañaban los festejos.

Atlético Mineiro superó a Santos por 3 penales contra 1

El episodio se dio en el marco de un partido en el que Bernard abrió el marcador al minuto de juego y Reinier amplió la diferencia a los 20. Santos descontó a los 28 con un gol en contra de Lyanco, pero Reinier volvió a convertir a los 41 y dejó al equipo local con una ventaja de 3-1 al momento del entretiempo.

En la segunda mitad, Gabriel Barbosa acercó nuevamente a Santos con un tanto a los 72 minutos. Sin embargo, Cuello selló el 4-2 a los dos minutos de adición.

La serie terminó con un marcador global de 4-4 y luego Atlético Mineiro ganó en los penales y se quedó entre los cuatro mejores del certamen. Su próximo rival saldrá del cruce entre Montevideo City Torque y Cienciano, mientras que la otra semifinal enfrentará a Boca Juniors y Vasco da Gama.