A través de su área de Violencia de Género, Vélez fue un club pionero en instrumentar un protocolo que resulta de “cumplimiento efectivo” en sus instalaciones. El documento, elaborado en el 2018 y publicado en su sitio de internet, contiene diversos tópicos, que no sólo abarcan la violencia contra la mujer sino también discriminación, hostigamiento y abuso o acoso sexual.

Es de aplicación en la Villa Olímpica, el estadio, la sede y el polideportivo, se indica. “Todo aquel que transite o sea recurso humano del club debe adaptarse a estas normas cuyos principios rectores son la equidad, la prevención, el respeto, la confidencialidad y el asesoramiento. Los objetivos para los que fue diseñado son: prevenir, contener, sensibilizar sobre esta cuestión que atañe a toda la sociedad, y fomentar acciones con la intención de terminar con este flagelo que se cobra víctimas cotidianamente”.

Vélez está en el centro de la escena. Nada que ver esta vez con un triunfo deportivo. Está involucrado en un hecho que conmueve las estructuras de nuestro medio. Una mujer de 24 años radicó en la Justicia de Tucumán una denuncia por abuso sexual contra cuatro futbolistas del club de Liniers. La joven relató que el hecho tuvo lugar en la madrugada de este domingo en un hotel donde la delegación se concentraba tras el 0 a 0 contra Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Según indica el texto, al que accedió LA NACION, la denunciante contó que alrededor de las 22 del sábado un jugador de Vélez la invitó, por un mensaje de Instagram, a que se presentara en el Hotel Hilton, ubicado en las calles Piedras y Miguel Lillo. Ella identificó al arquero Sebastián Sosa como quien se contactó primero. Cuando la joven, que es periodista deportiva, llegó a la habitación 407 pasadas las 0.30 del domingo se encontró con Sosa y otros tres futbolistas, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, con quienes compartió bebidas alcohólicas, como cerveza y fernet. La mujer apuntó que después de algunos tragos comenzó a sentirse mal, “muy mareada”, y que se recostó en una de las camas “como adormecida”.

Fue entonces cuando “sin ningún consentimiento, la abusaron sexualmente”, según consta en el texto de la denuncia que se hizo efectiva este miércoles en sede policial ante la División de Delitos contra las Personas. La mujer mencionó que a las 5.30, cuando se sintió “un poco mejor”, logró pedir un remís por aplicación de teléfono y se retiró a su domicilio.

“Sus padres están totalmente consternados con esta situación”, manifestó Julio Rubino, un periodista tucumano que trabaja con la mujer. “Hay material fílmico y pericia médica. Está todo en la Justicia”, advirtió el encargado del área deportiva de LV12 Tucumán, en una charla con el programa Los más grandes (AM 770). “Le creo todo. Ella no es de buscar segundas intenciones en nada. No es alguien que quiera perjudicar a nadie”, advirtió, al mismo tiempo que destacó un gesto del club de Buenos Aires: “Vélez Sarsfield se puso a disposición de la familia. Marca el tipo de club que es”.

A las pocas horas de trascender el hecho, Vélez dejó a un costado a los cuatro deportistas involucrados. Mediante un comunicado, El Fortín informó que “ante la gravedad de la denuncia”, la Comisión Directiva decidió “separar de manera preventiva del plantel profesional, y en el marco del protocolo de actuación en casos de violencia por motivos de género, a los jugadores mencionados: Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín”.

La Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nº 1 dispuso que le sean hechos los exámenes de rigor a la presunta víctima, sean secuestradas las prendas de vestir que tenía al momento del episodio y sean realizadas las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del hotel Hilton, donde habría ocurrido el hecho.

Patricia Neme es la abogada de la periodista tucumana. “Ahora estamos abocados a la investigación y mi defendida está contenida”, expresó la defensora. “Estamos en la etapa más importante, que es la de investigación, y es fundamental preservar a la víctima”, continuó, según citan medios locales.

Paula Ojeda fue la encargada de la primera etapa de Vélez en esta problemática y hoy es gerente de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino. “En AFA hay una decisión de cambiar las cosas en cuestiones de género”, contó en su momento en una entrevista quien fue enérgica en el caso Sebastián Villa en Boca, pero que en este caso prefirió no emitir declaraciones, por estar en una reunión de trabajo.

¿Quiénes son los futbolistas involucrados? Sebastián Sosa es uruguayo, tiene 37 años y es uno de los arqueros del plantel. El 1 de febrero de este año regresó al club de Liniers, en el que se consagró campeón en tres ocasiones y firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Brian Cufré juega en la defensa, tiene 27 años y llegó recientemente al club. El futbolista surgió en las divisiones inferiores de la entidad y se encontraba en España. Abiel Osorio, de 21 años, es delantero y marcó el gol de 1-0 sobre Rosario Central este miércoles. Y José Ignacio Florentín, de 27 años, es un volante creativo.

Sebastián Sosa, el arquero uruguayo de Vélez y mundialista en Qatar 2022, tiene 37 años y habría citado al hotel a la periodista deportiva de Tucumán. Sebastian Frej/MB Media - Getty Images Europe

No es la primera vez que ocurre un hecho de ese tipo en Vélez. A comienzos de diciembre de 2020, una mujer de 28 años denunció haber sido abusada sexualmente en una fiesta que se hizo en una casa de un barrio cerrado de San Isidro. La propiedad había sido alquilada por un futbolista y en ella había otros tres jugadores del club y el DT Juan José Delbene Acuña, de las divisiones menores. Entre los deportistas acusados estaba Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2002 y actual capitán del seleccionado argentino sub 23.

La víctima contó entonces que sufrió el ataque sexual en una habitación de la planta superior, de la cual su amiga –testigo en la causa– vio salir a Delbene Acuña con el pantalón bajado. “No es el único implicado; hay dos hombres más y una chica”, dijo la abogada de la acusadora, que incluyó como responsable del hecho a Almada, hoy futbolista de Atlanta United, de Estados Unidos.

