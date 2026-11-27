La desproporción es absoluta. La tormenta invita a apostar, la garúa recuerda las contraindicaciones. Las publicidades de las apuestas deportivas se repitieron con ferocidad en los últimos años y entraron en todas las franjas de edad. El tema escaló en forma de preocupación entre maestros, psicólogos y otros profesionales. En un país donde sobran los futboleros, arriesgar dinero para aventurar un resultado o hasta el destino de un penal puede resultar tentador para muchos. Puede significar, también, el inicio de una adicción. La sanción de la ley contra la ludopatía tiende a luchar contra una problemática general, con especial atención en los menores, así como obliga a reconsiderar los ingresos de muchos actores del fútbol argentino.

Todo parece llegar tarde a nuestro país: cuando en el mundo ya se apostaba hacía rato, aquí era una novedad; cuando en otros países ya enumeraban sobradas muestras de los riesgos ante el avance de las apuestas, la Argentina necesitó la visita del Papa para terminar de tomar conciencia. En abril de 2023, la Premier League anunció que los clubes acordaron colectivamente, sin necesidad de una ley y de forma voluntaria, retirar los patrocinios de casas de apuestas. En 2019, 19 de los 20 clubes de la Liga española tenían un auspiciante relacionado con las apuestas; dos años después, un decreto les prohibió llevar dichas marcas en el frente de las camisetas.

A la espera de la instrumentación y de que luego se cumpla, la ley apunta sobre todo a la prohibición de la publicidad y a la verificación biométrica para alejar a los menores iStock

En septiembre pasado, en plena campaña presidencial para las elecciones en las que sería reelegido, Lula prohibió todo tipo de juego virtual. Más allá de que la medida tendrá análisis legislativo antes de marzo, los clubes brasileños la criticaron en masa. Flamengo, que cobraba 40 millones de dólares anuales de Betano por un contrato que la empresa suspendió hasta marzo, presentó para 2027 un presupuesto 16% menor que el de 2026. Corinthians aseguró que perderá 34 millones de dólares. Hecha la ley, hecho el rebusque: a Palmeiras ahora lo auspician SportingBOT y SportingBlog, sitios de noticias y estadísticas que tienen los mismos dueños que SportingBet, su anterior sponsor.

En nuestra primera división, hay nueve clubes cuyo sponsor principal en la camiseta está ligado al juego. Seis de los nueve muestran en el pecho de su manto el auspicio de una plataforma de apuestas deportivas: Boca (Betsson), River (Betano), Independiente (sports.bet.ar), Racing (Betsson), Huracán (Mr. Bet) e Independiente Rivadavia (sports.bet.ar). Otros tres firmaron con empresas de casino virtual o presencial: San Lorenzo (Casino Buenos Aires online), Newell’s y Central (CityCenter). Son pocos los que se negaron; entre ellos, Lanús rechazó una propuesta de 750 mil dólares y aceptó la del sponsor actual (no ligado al juego) de 500 mil y, en 2024, Vélez decidió no prorrogar un contrato firmado por la comisión directiva anterior (aunque no se sabía si la empresa estaba interesada en continuar).

El Senado aprobó la ley de Ludopatía, tras un fuerte reclamo de la Iglesia https://t.co/lmNLknOC3P — LA NACION (@LANACION) November 27, 2026

Los números están muy por encima de lo habitual. La generación de recursos extraordinarios es el gran problema de la mayoría de las dirigencias. Con ingresos por derechos de televisión acotados, las transferencias de futbolistas se transforman en la salvación para que los balances de los clubes cierren. No sobran los pretendientes a ser auspiciantes. En ese contexto llegan las casas de apuestas deportivas, dispuestas a pagar más que empresas de otros rubros. Cuando firmó el acuerdo, San Lorenzo publicó que el monto triplicaba al del anterior main sponsor. En los comentarios debajo del anuncio en las redes, se leían decenas de quejas de socios del club.

Emiliano "Dibu" Martínez hace publicidad de una marca de apuestas deportivas; pasado un tiempo en la campaña, se dedicó a advertir a los menores de 18 años de que no podían jugar.

La Liga Profesional enlazó plenamente su nombre a una de estas marcas (Betano) a cambio de 3 millones de dólares. La AFA llegó a tener diez sponsors de empresas de apuestas en diversas regiones del mundo. Y en nuestro país, se alió con dos de ellas (BetWarrior y Betano) por 5 millones de dólares. Se trata de la mejor inversión posible para dichas firmas: qué mejor estrategia que ligar la marca a, por ejemplo, los jugadores de la selección. Si los clubes y la AFA no se hicieron drama con sus socios comerciales, sí podrían haberlo hecho algunas figuras. Emiliano Dibu Martínez resultó un pionero, Carlos Tevez fue uno de los últimos y dolió ver, inteligencia artificial mediante, a Diego Maradona vinculado a estas marcas.

En agosto de 2025, un grupo de integrantes de la AFA se presentó en el Senado. La Cámara de Diputados ya había aprobado el proyecto que se transformó en ley este jueves. Aquella vez, Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas, propuso evitar todos los estímulos dirigidos a los menores y abordar seriamente el amaño de resultados. Planteó, también, que sería injusto que al fútbol le quitaran el ingreso de empresas legales mientras las ilegales seguirían siendo promocionadas y hasta organizando eventos deportivos clandestinos. Entendible. Sin embargo, la ley promete abarcar todo tipo de promoción. Los clubes no serán los únicos que dejarán de recibir este dinero por publicidad sino también los recitales de música, los influencers y, naturalmente, los medios de comunicación. Habrá menos ruido en una transmisión de un partido de fútbol.

✅ ¡ES LEY! El Senado aprobó por unanimidad (72 a 0) la prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas online.



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Y salió también el proyecto del oficialismo… pic.twitter.com/D0ZKmRxjzE — Congreso AR (@ArCongreso) November 27, 2026

Surgen quejas de por qué se seguirá permitiendo publicidad de alcohol, por ejemplo, teniendo en cuenta que es otro flagelo que alcanza a los más chicos. Podría ser un próximo buen paso. De la misma forma, algunos dirigentes se quejaron más de una vez debido a que las casas de apuestas deportivas lucran con las imágenes de los clubes, sin que estos obtengan dividendos. En un futuro, si se agruparan, tal vez podrían realizar alguna presentación para que los clubes reciban beneficios. Porque en la Argentina se seguirá apostando. La ley, a la espera de la instrumentación y de que luego se cumpla, apunta sobre todo a la prohibición de la publicidad y a la verificación biométrica para alejar a los menores. No especifica que la mejor manera de ganar (o por lo menos de no perder) directamente es no jugar.