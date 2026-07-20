El programa español El Chiringuito apuntó contra la selección argentina: “No se gana hablando”

En el programa de la televisión española El Chiringuito de Jugones celebraron la obtención del Mundial 2026 y apuntaron duramente contra la selección argentina. Acusaron al combinado albiceleste de “hablar antes de jugar”, dijeron que la imagen de la Scaloneta en la final fue “patética” y aseguraron que le falta “humildad”.

El conductor Josep Pedrerol abrió el programa con fuertes críticas hacia la Argentina: “Hoy ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal y hemos seguido. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona. Segunda estrellita. Llegamos a la cuarta de la quinta. Somos mejores, viva España”.

😉 "NO SE GANA HABLANDO, SE GANA JUGANDO".



💣 @jpedrerol arranca @elchiringuitotv después de que ESPAÑA GANE MUNDIAL. pic.twitter.com/ARx3AeekvG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

Más tarde volvió a apuntar contra el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que “no cae de pie” ante la derrota. “Lo hemos visto en el final, con Paredes y pegando. La Argentina y Messi han hecho un buen Mundial, pero han ido tras España durante todo el partido. Y la verdad que ha sido patética. La que era tan favorita y había ganado el Mundial”, siguió y remató: “¿Lo de hoy es orgullo? España la ha bailado”.

En otro tramo del programa se conectó Matías Palacios, periodista argentino que forma parte de El Chiringuito, quien destacó el merecimiento de España en la final y felicitó a sus compañeros. “Enhorabuena, felicitaciones por este título. Merecidísimo campeón del mundo. Han ganado de manera muy justa y maravillosa”, expresó.

Sin embargo, Pedrerol volvió a fustigar contra la Argentina. Palacios opinó que una de las debilidades de la albiceleste pudo haber sido la fatiga tras el cruce ante Inglaterra en las semifinales, y el conductor respondió: “Matías, fue un baño descomunal y humillante. Sería bueno un poquito de humildad a partir de ahora”.

🇦🇷 "La IMAGEN de ARGENTINA es PATÉTICA".



‼️ "Ha hecho el RIDÍCULO".@jpedrerol alucina con los medios argentinos y sus reflexiones tras la derrota en la final. pic.twitter.com/i5Am4tFYIQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

Luego se sumó a las críticas Eduardo Aguirre, periodista español y fanático de Cristiano Ronaldo, quien cuestionó: “Futbolísticamente, España está dos o tres niveles por encima de la Argentina. El partido de hoy era de una superioridad de 4 a 0. No ha habido ni una sola opción de su parte, solo al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia”.

“Aparte, el mundo entero vio el gol anulado a Nico Williams”, sostuvo en referencia a la anotación que no fue convalidada por un pisotón de Mikel Merino a Nicolás Otamendi antes de la definición.

A su vez, el entrenador Fran Garrido acusó a los argentinos de haber “ninguneado” a los españoles en la previa del partido y apuntó: “Yo mañana voy a pensar en España, no en Real Madrid y Barcelona. Le ha ganado la segunda estrella a la Argentina para toda la vida. He tenido que escuchar ninguneos sobre quiénes somos y a qué jugamos”.

“Así como la vida pone cada cosa en su sitio, el Mundial ha querido poner a cada uno en su sitio futbolísticamente. El sitio es que España está por encima de la Argentina. Ahora tienen que ver la segunda perla arriba de nuestro escudo”, marcó.