El provocador posteo del capitán de Vasco da Gama tras la victoria ante Boca: lo tuvo que borrar y pedir disculpas

El capitán de Vasco da Gama, Thiago Mendes, realizó este miércoles un provocador posteo contra Boca en sus redes sociales. Tras la victoria del equipo brasileño en la Bombonera por la Copa Sudamericana, el futbolista reposteó una imagen generada con inteligencia artificial que lo mostraba rompiendo el escudo xeneize en dos. Producto de las críticas que recibió en Instagram, terminó borrando el contenido y pidiendo disculpas.

Tras el encuentro, Mendes compartió en su perfil oficial una serie de historias celebrando la victoria. En medio de las imágenes de festejos de sus hinchas, reposteó la provocadora ilustración. Hecha con inteligencia artificial, Mendes aparecía con la camiseta de su club y, con sus manos, rompía en dos pedazos el escudo de Boca.

La acompañó de una canción titulada “No tenemos miedo”. La imagen que no solo provocó críticas por su dureza, sino también por su actitud ante una serie en la que todavía faltan disputar 90 minutos.

La historia de Thiago Mendes contra Boca Captura

Los hinchas xeneizes no tardaron en reaccionar y llenar las redes sociales de mensajes. Incluso pidieron que la imagen llegue a los jugadores de Boca como una forma de motivación para la vuelta. En consecuencia, el capitán del Gigante da Colina borró la historia y publicó un mensaje de disculpas en portugués.

“Quiero aclarar un repost que hice en las primeras horas y que ya ha sido eliminado. En la emoción y adrenalina del juego, terminé reposteando varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como siempre lo hago, y no presté atención a los detalles de una de las imágenes”, explicó.

Señaló que, “tan pronto se dio cuenta”, eliminó la publicación. Cerró el comunicado con un mensaje directo a los hinchas de Boca. “En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto a Boca Juniors, su historia o sus fans. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido ofendido. Fue algo totalmente involuntario. La rivalidad es parte del fútbol, pero el respeto está por encima de cualquier resultado”, concluyó.

Las disculpas del capitán de Vasco da Gama Captura

El equipo de la Ribera cayó 1 a 0 frente al conjunto de Pedro Emanuel por la semifinal de ida de la competición. Ahora deberá realizar dos goles el martes próximo en Río de Janeiro o Asunción -dependiendo de lo que decidan la Justicia brasileña y la Conmebol en los días siguientes respecto de la sede- para obtener el pase a la final.

Vasco aprovechó las pocas oportunidades que tuvo ante un Boca con flojo juego y sin su capitán Leandro Paredes. Las lesiones pasaron factura a un equipo que no encontró conexión en el mediocampo conformado por Williams Alarcón, Carlos Palacios, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, con la clara ausencia del cinco por excelencia.

Boca recibió al Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana Gonzalo Colini - La Nación

Tampoco dio resultado la inclusión de Enner Valencia por Miguel Merentiel, que supuestamente se relacionaba con las habilidades del colombiano en el juego aéreo.

Vasco entendió mejor el partido. Sin grandes lujos, fue práctico, ordenado y paciente. Santiago Sosa sostuvo al equipo en la mitad de la cancha y Alan Lescano aportó despliegue y criterio para darle salida.

Santiago Sosa sostuvo al equipo en la mitad de la cancha y Alan Lescano aportó despliegue y criterio para darle salida Gonzalo Colini - La Nación

Boca tampoco consiguió lastimar por los costados, una de sus principales armas durante la Copa. Leandro Lozano sufrió con cada desborde de Andrés Gómez y Di Lollo tampoco lograba darle una mano para cerrar ese sector. Por ahí nació el gol del futbolista que en el segundo tiempo se fue expulsado tras una doble amarilla por empujar al árbitro tras la primera amonestación.