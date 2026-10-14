La autocrítica de Arruabarrena tras la derrota de Boca frente a Vasco da Gama: “Nos costó encontrarle la vuelta”

El director técnico de Boca Juniors, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, reconoció las dificultades que atravesó el Xeneize en la derrota por 1 a 0 ante Vasco da Gama en la Bombonera por las semifinales de Copa Sudamericana y planteó la necesidad de corregir el funcionamiento del equipo para la revancha en Brasil. “Nos vamos con sensación de frustración. Nos costó encontrarle la vuelta”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

En su análisis, el técnico distinguió dos momentos del partido. “En el primer tiempo, estuvimos muy acelerados. En el segundo tiempo, empezamos con un poco más de tranquilidad”, señaló. También se refirió a la incidencia de la expulsión en el desarrollo: “La expulsión nos lleva a tener más protagonismo”. El técnico también valoró la actuación del árbitro -Piero Maza Gomez-, que expulsó al jugador de Vasco da Gama, Andrés Gómez, durante el encuentro. “El referí ha tenido una buena labor a mi entender”, sostuvo.

Consultado por el ingreso en el equipo titular de Enner Valencia, en lugar de Miguel Merentiel, el entrenador explicó que la decisión respondió a la intención de reforzar la presencia ofensiva cerca del arco rival. “Buscamos tener un poco más de presencia en el área y en cuanto al juego aéreo”, precisó.

Sobre la ausencia de Leandro Paredes, Arruabarrena destacó la importancia del mediocampista campeón de la Copa del Mundo 2022 y señaló que tanto él como Tomás Aranda aportan la pausa que necesita el equipo. Sin embargo, descartó que esa baja explicara las dificultades para manejar la pelota que se vieron este martes. “Ustedes saben lo que significa Leandro para nosotros”, sostuvo, aunque aclaró: “Nosotros tenemos una idea y hoy estar imprecisos no pasa por eso”.

También se refirió a la situación de Sebastián Villa, quien hizo un mal movimiento en su segunda jugada posterior a su ingreso y terminó con un tobillo”bastante hinchado", según detalló. “Supongo que por un poco de hielo no habrá problema, pero esa es mi opinión, después tendré que hablar con los médicos y con Sebastián”, aclaró.

Por otra parte, el técnico valoró la actuación del árbitro, Piero Maza Gomez, que expulsó al jugador de Vasco da Gama, Andrés Gómez, durante el encuentro. “El referí ha tenido una buena labor a mi entender”, sostuvo.

Respecto del planteo del rival, destacó las dificultades que generó la circulación de pelota del conjunto brasileño. “Ellos tienen buen juego interno. Muchas veces, si bien no nos crearon muchos problemas, tenían el control de la pelota y eso hizo que corramos demasiado y sin provecho”, analizó. Además, valoró el empuje y los desbordes por las bandas que le permitieron a Boca generar algunas situaciones sobre el final.

El director técnico de Boca sostuvo que el plantel se va con "sensación de frustración" Gonzalo Colini - La Nación

A pesar de los cuestionamientos al funcionamiento, el técnico defendió el ímpetu y las ganas de sus dirigidos para buscar el resultado. “Me hubiese gustado tener un resultado más favorable, pero restan 90 minutos, somos Boca y sabemos que vamos a ir a buscarlo”, aseguró.

La posibilidad de alcanzar una final fue otro de los puntos que destacó al referirse a la revancha. “Estamos jugándonos la posibilidad de jugar una final. Vamos a tratar de ir a buscar el partido allá, como siempre. Obviamente nos hubiera gustado ganar en casa, pero cuando llegue su momento intentaremos ganar y pasar de ronda”, expresó.

Arruabarrena también se refirió a la exigencia de conseguir un campeonato. “El club necesita un título, pero tampoco tiene que ser una presión. Tenemos que jugar, tratar de disfrutar, de sufrir como todos los partidos”, afirmó. También expresó su deseo de llegar a noviembre y diciembre en etapas de definición.

Arruabarrena aseguró que Sebastián Villa terminó el partido con un tobillo "bastante hinchado" Gonzalo Colini - La Nación

En cuanto a las dudas sobre la sede del segundo encuentro de la serie, Arruabarrena admitió que no tenía certezas. “Han dado tantas vueltas que ya no sé dónde vamos a jugar. Lo único que sé es que jugaríamos el martes. Nosotros jugaríamos en Brasil, en Paraguay, en Barranquilla, donde sea”, manifestó.

Antes de la revancha, Boca deberá enfrentar este viernes a Talleres de Córdoba. Consultado sobre la formación para ese compromiso, el entrenador evitó adelantar nombres y explicó que evaluará el estado del plantel. “Trataré de poner lo mejor. Hablaré con la parte médica y los jugadores y vamos a ir viendo en estos pocos entrenamientos. Es verdad que en la zona media estamos con lo justo”, advirtió.

Al dirigirse a los hinchas, Arruabarrena les pidió que mantuvieran la confianza de cara a los próximos partidos: “Mantengan la ilusión, iremos a dejar todo. Y crean en el equipo, el grupo está bien”.