El Real Madrid desmiente un interés por contratar a Enzo Fernández

Fin de la novela. Ante los rumores e informaciones publicadas sobre una posible llegada al Real Madrid de Enzo Fernández, el club decidió emitir un comunicado asegurando de forma tajante que no está interesado en fichar al centrocampista argentino, que actualmente juega Chelsea. Lo más llamativo es que, en este caso, también afirma que no tiene “intención alguna de llevar adelante dicha operación en un futuro cercano

El comunicado sorprendió a propios y extraños; se lo veía al volante de la Selección Argentina con un pie en la Casa Blanca después del Mundial. Sobre todo, luego del pronunciamiento de su representante, el ex futbolista Javier Pastore, que en una entrevista al diario AS admitió que estaba trabajando para concretar su salida del Chelsea e insinuó un sondeo del club Merengue.

“Es un jugador que gusta al Real Madrid y a él le gusta el Real Madrid, como también le gustan otros clubes”, había expresado el cordobés. Esto estuvo consonancia con algunas declaraciones de publicas del propio Enzo, hace unos meses atrás, donde manifestó su deseo de jugar en algún momento en la entidad donde brilló Alfredo Di Stéfano.

Sin embargo, esta mañana la dirigencia de Merengue decidió sacar un comunicado y ser contundente: “Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación”.

En el mismo comunicado, el club madridista deja en claro su “máximo respeto” hacia el que considera “un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas” y también hacia el Chelsea, con el que -remarca el comunicado- el Real Madrid “mantiene una excelente relación institucional”.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2026

Aunque las declaraciones de Pastore fueron el detonante que obligaron al Real Madrid a pronunciarse, el nombre de Enzo Fernández no es la primera vez que se escucha por las oficinas del Bernabéu. El año pasado, diversas informaciones apuntaban que el argentino podía llegar al club reforzar una posición que quedó huérfana después de las salidas de Toni Kroos y Luka Modrić. Además, Enzo es del gusto del técnico José Mourinho, quien veía con buenos ojos su posible incorporación.

Ahora, descartado Enzo Fernández queda por saber si la institución Blanca buscará otro mediocampista o seguirá confiando en Tchouameni, Valverde, Camavinga y Thiago, quienes la temporada pasada no tuvieron un desempeño destacado. Aún quedan muchos días para el cierre del libro de pases y dicen que Florentino Pérez se tiene guardada una gran sorpresa para concederle los gustos a Mourinho. Después de todo, plata es lo que le sobre al Real Madrid.

Comunicado completo del Real Madrid

Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación.

El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional.

Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad.