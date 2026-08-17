Boca vs. Recoleta: horario y cómo ver el partido de este martes 18 de agosto

Boca Juniors llegó este lunes a Asunción, Paraguay, para afrontar el compromiso de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Recoleta, rival al que derrotó 3 a 1 en la ida como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó. La revancha está programada para este martes a las 19 (hora argentina) en el estadio Defensores del Chaco y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el uruguayo Andrés Matonte, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.60 contra 6.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la próxima etapa al elenco argentino, cotiza a 3.85.

Recoleta vs. Boca: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Octavos de final - Vuelta

Día: Martes 18 de agosto de 2026.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV: ESPN.

Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

El combinado guaraní, que el viernes pasado perdió con 2 de Mayo en el torneo de la Primera división de su país, necesita revertir la desventaja de dos tantos para con continuar en el certamen al que se clasificó a octavos gracias a que lideró la zona D con ocho puntos por encima de equipos como Santos y San Lorenzo. Lo curioso es que empató cinco partidos y ganó apenas uno. En su plantel cuenta con los argentinos Andrés Marsengo -arquero-, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, el ex-xeneize Marcelo Cañete y Paul Charpentier.

El conjunto del barrio porteño de la Boca, por su parte, tiene una ventaja importante y buscará defenderla como visitante para dar un paso más el certamen continental. El sábado el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena igualó ante Platense 1 a 1 como visitante por el Torneo Clausura y sumó dolores de cabeza porque tres jugadores sufrieron lesiones musculares y fueron descartados para el encuentro venidero.

Leandro Paredes no viajó con Boca a Paraguay porque acarrea una lesión muscular ALEJANDRO PAGNI - AFP

Uno de ellos es, nada más y nada menos, que el capitán Leandro Paredes. El volante central fue reemplazado en el entretiempo y, más allá del optimismo inicial del ‘Vasco’, su presencia en Paraguay está confirmada. El ‘5′ casi no tuvo descanso después de su participación en el Mundial y disputó siete partidos en apenas 23 días, lo que terminó decantando en una lesión. Su lugar se lo disputan Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech.

Los otros dos futbolistas que tampoco se subieron al avión son el lateral derecho Leandro Lozano y el defensor central Marco Pellegrino, este último habitual reemplazante de Ayrton Costa. En reemplazo del uruguayo estará el joven Dylan Gorosito.

Lo positivo para el entrenador es que podrá contar con Enner Valencia, el último de los refuerzos que llegó en este mercado de pases y que se acondiciona físicamente para, incluso, pelear por un lugar entre los titulares en una posición donde Miguel Merentiel, más allá de su tanto frente al Calamar, ya no es indiscutido.

Boca accedió entre los 16 mejores del certamen continental tras eliminar en 16avos de final a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, luego de igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena. Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Pedro Ríos anotó el gol de Recoleta en la ida en la ciudad de Buenos Aires ALEJANDRO PAGNI - AFP

El ganador avanzará a cuartos de final y su rival será el ganador de Bolívar de Bolivia vs. San Pablo, que en la ida igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz.

En caso de avanzar hasta las semifinales, Boca Junios podría encontrarse con River Plate, que en octavos jugará vs. Independiente Santa Fe de Colombia y en cuartos tiene como hipotéticos oponentes a Vasco Da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.