La lista de la selección argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica: con regresos y sorpresas

La selección argentina comienza una nueva etapa. Después de la despedida de Lionel Messi, que disputó su último partido con la camiseta albiceleste, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados para la última fecha FIFA de 2026, en la que el seleccionado nacional disputará dos amistosos como local: el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en la Bombonera, y el martes 17 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. La nómina presenta algunas caras nuevas y regresos y marca el inicio de un ciclo sin el capitán que fue protagonista de todos los éxitos recientes del equipo.

La ausencia de Messi representa el principal cambio de una convocatoria que combina a varios de los futbolistas habituales del ciclo de Scaloni con otros nombres que buscan consolidarse en el seleccionado. Después de un año que incluyó la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la Argentina llegó hasta la final y perdió ante España, el cuerpo técnico afronta sus últimos compromisos de la temporada con la mirada puesta en el futuro.

En comparación con la última convocatoria, son seis los futbolistas que ingresan: Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán, Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Máximo Perrone y Thiago Almada (ya cumplió su fecha de suspensión). En contrapartida, los que dejan sus lugares son el retirado a nivel internacional Messi, Juan Foyth, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Lautaro Martínez y Cristian Romero. En cuanto a las ausencias, la de Romero, Nico y Lautaro se debe a que todavía se están recuperando de sus respectivas lesiones. Esto deja a Emiliano Martínez como el único de los tres capitanes designados.

Además, Leandro Paredes y Nahuel Molina no estarán disponibles porque continúan cumpliendo fechas de sanción. Otros ausentes en la lista también son Santiago Simón, Valentín Gómez, Thiago Palacios, Tobías Andrada y Marcos Senesi.

Hay cuatro arqueros nominados, con el regreso Beltrán, que probablemente tenga que ver con la reciente fractura en la mandíbula que sufrió el Dibu en octubre, que lo puso en peligro para llegar a estar disponible. Finalmente, es parte de la nómina y hasta declaró en una reciente entrevista que su plan es “jugar” en alguno de estos dos partidos.

Entre las principales novedades aparecen dos defensores: Troilo y Anselmino. Ambos centrales que juegan en Europa todavía no disputaron partidos con la selección mayor. El futbolista de Parma ya había integrado una convocatoria anterior, aunque no llegó a sumar minutos, mientras que el zaguero de Chelsea tendrá una oportunidad de acercarse al equipo. Incluso en una temporada en la que no sumó minutos todavía, debido a que estuvo recuperandose de una lesión.

Mariano Troilo había sido convocado en 2025, aunque no sumó minutos en aquel entonces X @Belgrano

La nómina también incluye a Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Valentín Barco, futbolistas que representan a una nueva generación y aspiran a ganar protagonismo en el seleccionado. En ese contexto, los amistosos de noviembre ofrecerán una oportunidad para seguir observando distintas variantes y comenzar a definir la estructura del equipo de cara a los próximos desafíos.

Una situación particular es la de Leonel Flores, que no fue citado debido al compromiso que Boca afrontará el 14 de noviembre ante Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. Scaloni optó por dejarlo a disposición de su club para ese encuentro decisivo, que se disputará en medio de la ventana internacional.

La doble fecha representará, además, el regreso de la selección a dos escenarios emblemáticos del fútbol argentino. El primero de los encuentros será frente a Uruguay, el viernes 13, en la Bombonera. Allí, la Argentina volverá a enfrentarse con su clásico rival rioplatense después del antecedente del 17 de noviembre de 2023, cuando el equipo que entonces dirigía Marcelo Bielsa se impuso por 2 a 0, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Cuatro días después, el martes 17, el conjunto de Scaloni cerrará su calendario anual frente a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. La elección de Córdoba permitirá que el seleccionado vuelva a presentarse ante el público del interior del país, en el último compromiso antes de iniciar la actividad de 2027.