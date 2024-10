El rompecabezas de Scaloni: la selección acumula ausencias mientras piensa en Venezuela

Escuchar

A horas del viaje a Maturín, Lionel Scaloni busca rearmar el rompecabezas de cara a los próximos dos compromisos por la eliminatoria rumbo al Mundial. El técnico argentino sufrió varias bajas de último momento que afectaron no solo la con­formación del equipo titular, sino también la composición del banco de su­plentes. Entre lesiones y suspensiones, Argentina enfren­tará este jueves por la tarde a Venezuela sin siete jugadores que for­man parte del staff fijo del DT.

Los últimos en bajarse de la citación fueron Marcos Acuña y Alejandro Garnacho, los dos por proble­mas físicos, aunque no serán los únicos ausentes en esta doble fecha FIFA. Emiliano Dibu Martínez recibió una suspensión de dos fechas por “comportamiento ofensivo” y “violación a los prin­cipios del juego limpio” y no ocupará el arco de la selección tras dos años y medio de presencias ininterrumpidas en encuentros oficiales.

Alejandro Garnacho fue desafectado de la selección argentina, por molestias que padece en su rodilla izquierda, algo que ya lo había afectado en sus últimos dos partidos con Manchester United. Aníbal Greco

El ar­quero fue sancionado por llevarse el trofeo de la Copa Amé­rica a su zona genital tras el triunfo 3-0 sobre Chile y por gol­pear una cámara de TV en Barranquilla luego de la derrota 2-1 ante Colombia. Por ese motivo, uno de los héroes de la con­sagración argentina en Qatar se perderá los duelos contra Vene­zuela y Bolivia, y reaparecerá a mediados de noviembre para cerrar el calendario de las eliminatorias frente a Paraguay y Perú. El que pica en punta para ocupar su lugar es Gerónimo Rulli, quien les ganaría la pulseada a Juan Musso y Walter Benítez.

Otro titular que no estará a disposición ante la Vinotinto será Cristian Romero, ya que recibió su segunda amarilla ante Co­lombia y deberá purgar una fecha de suspensión. Su reem­plazante natural podría ser Germán Pezzella, pero el za­guero de River sufrió una mi­cro­fractura en un hueso cercano al oí­do izquierdo. De todos modos, está previsto que viaje a a Miami en estas horas. Si no está en condiciones ideales, quien se metería en el 11 sería Lisandro Martínez, mientras que Leonar­do Balerdi ocuparía un lugar en el banco.

Nicolás González fue uno de los primeros desafectados debido a que sufrió una distensión muscular en el cuádriceps derecho y tendrá entre dos y tres semanas de inactividad LOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Más problemas en defensa? Sí, porque Marcos Acuña tam­poco completó el 0-0 de River en Vicente López y se retiró de la cancha con una fuerte molestia en el isquiotibial izquierdo. Por ese motivo, el Huevo quedó desafectado de la lista y Sca­loni citó a último momento al lateral izquierdo de Lanús Julio Soler, de 19 años, con experiencia en la Sub 17, Sub 20 y Sub 23. De todas formas, Nicolás Tagliafico ya dejó atrás su lesión en el gemelo derecho y recuperará el puesto en el elenco argen­tino tras disputar cuatro partidos -con un gol- con el Olympi­que de Lyon. Vale recordar que en esta ocasión no había sido convocado otro lateral habitual como Valentín Barco.

Arriba, en tanto, las bajas serán tres: Nicolás González, Paulo Dybala y Alejandro Garnacho. El delantero de Juventus, que convirtió el 1-1 transitorio en el último compromiso ante Co­lombia, padece un desgarro en el cuádriceps derecho sufrido en el triunfo 3-2 frente a Leipzig por la Champions. Es una baja sensible, teniendo en cuenta que el exArgentinos Juniors pa­recía haberse ganado definitivamente la titularidad luego del retiro de Ángel Di María.

#SelecciónMayor El jugador @AcunaMarcos17 de @RiverPlate queda desafectado de la citación por molestias físicas. En su reemplazo, sube a la nómina Julio Soler de @clublanus. pic.twitter.com/WlzRw1MaSy — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2024

La Joya, en tanto, regresó a la selec­ción en la convocatoria pasada, marcó un gol contra Chile y volvió a quedarse afuera por una dolencia en el flexor izquier­do. Podía ser la chance para Alejandro Garnacho, pero el pro­pio atacante del Manchester United contó los motivos por los que no viajó a Miami: “Tuve problemas en la rodilla en los dos últimos partidos (Porto por la Europa League y Aston Villa) y no podré estar con la selección, pero espero recuperarme pronto para poder estar en la próxima fecha”. Poco después, la AFA anunció la citación de otro hombre de la Premier: Facundo Buonanotte, el volante ofensivo del Brighton.

Una selección tocada y obligada a cambiar más de la cuenta.