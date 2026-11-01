El San Lorenzo de los milagros tiene una vida más: rescató un empate ante Vélez, que pudo golearlo

Una vez más, contra todas las adversidades y sin margen de error, San Lorenzo demostró que vive por dentro aunque sufra por fuera. Sin merecerlo y después de haber sido dominado en gran parte del encuentro, empató 2 a 2 con Vélez en el Amalfitani y sigue matemáticamente con vida para aspirar clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. Aunque su suerte para ser uno de los ocho primeros de la Zona A ya no depende de sí mismo: tendrá que ganarle a Platense y prender velas para que no sumen puntos Gimnasia de Mendoza e Independiente en sus próximos partidos.

El empate ante Vélez sirve para estirar la agonía de las ilusiones de su gente una fecha más. En medio de tanto desbarajuste institucional y económico, lo futbolístico no está ajeno al accionar de una dirigencia cuestionada, que sigue sin brindar certezas ni rumbo al proyecto deportivo. Las inhibiciones constantes para incorporar y la falta de un plantel jerárquico, a la larga, terminan pasando factura en el césped. La debacle, que durante meses se intentó maquillar con el empuje de la gente, parece ir devorando las respuestas de un equipo que, en el Amalfitani, rescató un empate milagroso.

Elías Gómez no tuvo una tarea convincente; la marca de Facundo Gulli contribuye con eso. JUAN MANUEL BAEZ

En cuanto al juego, fue un partido de una superioridad aplastante, que debió definirse antes de que San Lorenzo llegara al agónico empate, cuando las cartas quedaron echadas. Como fuere, fue casi un monólogo de Vélez, desde la presión, la buena circulación de pelota, las llegadas por los dos laterales volcados al ataque (muchas veces los dos simultáneamente) y varias situaciones de gol generadas en torno al arco defendido por Devecchi. De no haber sido por las buenas respuestas del arquero o la falta de contundencia de los delanteros velezanos para plasmar en la red todo lo que generaron, el resultado y el humor de sus hinchas debió ser otro.

Pese a la complejidad de enfrentar a un rival necesitado por el triunfo como San Lorenzo, el balance de Vélez resultó sumamente desfavorable al superar su rendimiento de la fecha pasada, donde goleó a Central Córdoba de Santiago del Estero con un juego mucho más más contundente al hoy. Si bien hizo un muy buen partido, mostró una versión desmejorada de su contundencia. De las diez situaciones claras de gol que generó solo capitalizó dos; y de las tres que le llegó San Lorenzo, le marcó dos goles.

José Devecchi, el arquero del Ciclón, fue una de las figuras; evitó varios goles del Fortín. Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

En el inicio del partido, quien mejor empleó su idea táctica fue Vélez. Sabedor de las debilidades del Ciclón, Guillermo Barros Schelotto fortaleció la zona media con Robertone como volante central y Baeza y Policella como internos y manejó a discreción el juego sin desprotegerse en defensa. Y el resultado, más allá de alguna zozobra previa, dio su fruto rápidamente. A los 12 minutos, el juvenil Juan Cruz Policella conectó de zurda un centro enviado por Pellegrini y definió de zurda a quemarropa para el 1 a 0.

A partir de ahí el control total del partido pasó a ser netamente de Velez. De hecho, tres minutos más tarde, Matías Pellegrini conectó un centro rastrero de Thiago Silvero y marcó el 2 a 0. Aunque en un principio la jugada dejó dudas sobre su posición, el árbitro Facundo Tello convalidó la anotación tras recibir el llamado y la confirmación del VAR, que comprobó que el volante del Fortín estaba perfectamente habilitado. Sin embargo, más allá del dominio y más de cinco situaciones claras que tuvo el local, Cuello aprovechó la única que tuvo el Ciclón para descontar e irse al descanso con vida.

¡GOL ANULADO A VÉLEZ Y ROJA A GUILLERMO!



Tras el gol anulado a Ronaldo Martínez, Tello decidió expulsar a Guillermo Barros Schelotto por las protestas.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VXArxcETt2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

Después pasó lo que siempre cuando la superioridad de uno sobre otro es muy notoria pero no se plasma en goles. Vélez comenzó a replegarse cerca de Marchiori y dejó que San Lorenzo se ordenara en defensa y apostará a las contras. Así creció Farias y la velocidad de Ladstatter se volvió peligrosa. Así, Marchiori respondió con una gran volada ante un remate de sobrepique Faria y un par de minutos más tarde le sacó un cabezazo de pique al suelo a Auzmendi. El local también tuvo alguna oportunidad para liquidarlo, aunque Devecchi volvió a intervenir.

Compacto de Vélez 2 vs. San Lorenzo 2

Sin embargo, cuando el partido se moría y todo Vélez se relamía con un triunfo vital para sus aspiraciones en la Tabla Anual, a 9 del cierre de los 90, Rodrigo Auzmendi capturó un rebote dentro del área chica y definió rasante para sellar 2 a 2 definitivo. Así, San Lorenzo suma 19 puntos e igualó la línea de Independiente, el octavo de la Zona A, y quedó uno por debajo de Gimnasia de Mendoza, ambos deben jugar y si suman puntos no habrá mañana para el Ciclón.