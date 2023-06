El sentido mensaje de la esposa de Ángel Di María, después de la ovación al Fideo en el estadio de Newell’s

escuchar

Ángel Di María vivió el fin de semana un sinnúmero de emociones. Porque volvió a jugar en la Argentina, pero también porque lo hizo en Rosario, su ciudad natal. Y aunque su reaparición se dio en la cancha de Newell’s, eterno rival de Central (el club de sus amores y el que lo vio nacer como futbolista profesional), el respeto y el cariño expresado por los fanáticos antes, durante y después de la despedida de Máxi Rodríguez (ídolo de la Lepra) fue muy valioso en medio de un contexto social en donde la rivalidad suele ser confundida con la enemistad y la violencia.

Para resumir en primera persona todo lo que vivió el Fideo, ovacionado en el estadio Marcelo Bielsa por la hinchada de Newell’s, su esposa Jorgelina Cardoso le dedicó el campeón del mundo una extensa y sentida publicación en Instagram, en donde precisamente destacó el respeto y el cariño que supo ganarse en los hinchas, sean del equipo que fueren.

Di María en acción, en medio del partido despedida de Maxi Rodríguez LA NACION/Marcelo Manera

“Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar. Te arriesgaste sin miedo a una hinchada vecina que podía haberte silbado `por folclore del fútbol´y no solo que eso no sucedió si no que te ovacionaron de una manera que no podíamos creer. Esto también es Rosario, también nos pasan cosas lindas y sentimos orgullo”, comienza el posteo de Cardoso. Y sigue: “Cientos de mensajes de gente hermosa de Central sintiendo orgullo por vos, gente que realmente piensa con la cabeza, que sabe esperarte, que se vuelve loca por que vuelvas pero te respeta y no te insulta, gente que entiende lo que está bien y lo que está mal”.

“Ayer un leproso y un canalla dando un mensaje de paz”, continuó, valorando el rol de Maxi, pero también el de Lionel Scaloni (otro hombre nacido futbolísticamente en Newell’s y quien lo abrazó en el medio del campo), y destacó esa valentía para aprovechar un contexto amistoso y emotivo para aportar un granito de arena en pos de cerrar una grieta futbolera: “Qué lindo que nuestros hijos vean esto. ¡Que orgullosa estoy de vos y de los amigos que tenes!”.

En otro pasaje de su publicación, Jorgelina destaca: “Que suerte que sean la minoría los que buscan el odio, la desunión, generar malestar entre hinchas de un club y de otro, qué bueno que ganemos los buenos, los que priorizamos valores, principios, amistad, respeto, empatía. Sigo soñando con que se puede, con que podemos ser uno solo. Y se preguntó: “¿Saben lo que sería Argentina si nos uniéramos para todo como aquel 18 de diciembre?”, en referencia a la fiesta nacional que se vivió después de la coronación del seleccionado argentino en Qatar 2022.

La esposa de Di María también se mostró emocionada porque su marido jamás claudicó ante las críticas. “Estoy muy orgullosa de que nunca te rendiste a pesar de los insultos que recibías en la Selección. Pero mucho más orgullosa estoy de que seguís adelante con el sueño de volver a Central. Pero cuando vos quieras, no cuando te lo impongan”.

¡EXPLOSIÓN EN EL COLOSO POR PAREDES, SCALONI Y FIDEO DI MARÍA! ¡¡ESPECTACULAR MOMENTO EN ROSARIO!!



Por último, Jorgelina le dejó un mensaje a quienes lo critican: “Los que te amamos sabemos lo que amás a Central y que no necesitas ir a ver un partido o ir a saludar, si lo hicieras también te criticarían diciendo ´deja de vender humo y volvé a Central´”. Y cerró: “Yo te sigo a todas partes, me banco todas las balas que vengan siempre porque prefiero que me perforen a mí. Vos ocúpate de ser feliz haciendo lo que amás. Verte disfrutar todo esto me llena el alma. Algo hiciste bien para que tanta gente te tenga cariño. Te amo fuerte”.

La ovación al “canalla” Di María en el estadio de Newell’s

Se podía pensar que no era una muy buena idea que Di María, identificado con Rosario Central, participara en el partido, por la pesada rivalidad que existe entre los hinchas canallas y los de Newell’s, quizás la más violenta del país. Cuando el presentador anunció a los campeones de Qatar presentes que no eran Messi, Ángel salió del túnel junto al Lionel Scaloni y un poco más adelante que Leandro Paredes. Con un detalle: el DT apareció abrazado a Di María y del lado de la platea, como protegiéndolo de un eventual ataque, verbal o físico. No fue necesario: atronó una aclamación del público, conjunta por los tres.

Precisamente Ángel Di María será el protagonista del Episodio 3 de “Llave a la eternidad”, que emitirá la TV Pública esta noche, a las 22.30.

