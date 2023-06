El mensaje de Marcelo Bielsa para Maxi Rodríguez, después de una noche inolvidable en Rosario

escuchar

Se lo extrañó a Marcelo Bielsa en la noche del sábado pasado, en el estadio que lleva su nombre, durante el sentido homenaje que se le realizó a Maximiliano Rodríguez, con un partido despedida del fútbol frente a una multitud copada por hinchas de Newell’s Old Boys.

Desde luego, el actual seleccionador de Uruguay habrá tenido sus razones. Pero este lunes, Maxi Rodríguez y la cuenta oficial del club rojinegro. Allí, libreta en mano, sentado en una habitación, Bielsa leyó lo que en principio parecían palabras escritas de propia mano, y desde los sentimientos. Y en un video desgranó sus sensaciones sobre el jugador al que dirigió en algunos encuentros en la selección, pero al que también reconoció como otro icono del Parque Independencia.

“Maxi, quiero saludarte, quiero felicitarte. Es un día único y especial. Tu gente, tu club, tu hinchada, todos queremos decirte lo que sentimos por vos”, inició su discurso el DT. “Tu carrera, tus más de 20 años fueron limpios, impecables. Fuiste valorado, fuiste respetado en todos los países donde jugaste, en los clubes donde jugaste y también fuiste reconocido por el fútbol argentino todo. ¿Quién puede olvidarse del gol a México?”, expresó Bielsa en un video difundido por Newell’s y la cuenta oficial de Maxi Rodríguez en Twitter.

”Pero la condición que conseguiste en Newell’s, es distinto a lo que te puede haber ofrecido el resto de los lugares donde competiste. Newell’s te reconoce y distingue como uno de los ídolos máximos, y eso significa amor incondicional y para siempre. Si uno dimensiona lo que significa lo que significa ser querido, sin condiciones, pase lo que pase, el tiempo no va a tocar ese sentimiento”, señaló Bielsa, sentado y con un anotador, de cara a la cámara.

”Que recibas esa distinción, es totalmente merecida porque volviste al club a los 31 años, cuando tu carrera todavía podía recorrer momentos de mucho brillo en el máximo nivel mundial, en los equipos donde estabas compitiendo. Y aparte, volviste para ayudar a que Newell’s sea más grande todavía, con goles inolvidables que se imprimen en la memoria popular, por lo que significa, por campeonatos y todo eso redondea lo que todos sentimos: gratitud y deseo de expresar con un abrazo testimonial la devolución a todo lo que recibimos de vos”, indicó el ex DT de Newell’s y el seleccionado argentino.

”El tiempo te va a permitir saber que esto que te estamos diciendo, de un modo o de otro, de esta expresión de afecto, demostrada de un modo tan sentido como en la fiesta que estás protagonizando, va a ser el recuerdo más extraordinario de tu carrera como futbolista. Una admiración y un respeto sincero de mi parte, muchas gracias Maxi”, concluyó Bielsa, otro de los ídolos de la hinchada “rojinegra”.

La despedida de Maxi Rodriguez regaló varios instantes para el recuerdo LA NACION/Marcelo Manera

Maximiliano Rodríguez tuvo el sábado pasado su “noche soñada” ante 40 mil personas que lo ovacionaron y con la presencia de sus amigos Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Leandro Paredes, Ezequiel Lavezzi y glorias de Newell’s como Gabriel Batistuta, Gerardo Martino y Roberto Sensini. MR11 empezó jugando con la camiseta argentina y terminó con el rojo y blanco en el pecho, en el corazón. Y el 10 en la espalda, porque Benjamín Agüero, hijo de Kun y nieto de Maradona, le entregó una camiseta que su abuelo Diego usó en esa misma cancha.

“Gracias por hacerme pasar una noche inolvidable. No alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. Se me hace muy difícil hablar. Quiero remarcar el cariño que me dan. No sé si me merezco tanto cariño”, dijo Maximiliano Rodríguez, que también vistió las camisetas de Espanyol, Atlético de Madrid, Liverpool (Inglaterra) y Peñarol. Sus colores, sin embargo, siempre fueron el rojo y el negro. “Hoy se hizo un cambio importante. Quiero agradecerles a estas 40 mil almas, por el respeto que tuvieron. Quiero recalcarlo. Con el Pocho y con Fideo”, destacó. Se refería a los aplausos a Lavezzi y Di María, referentes del clásico rival de Newell’s, Rosario Central. Antes de que terminara de hablar, “Fideo, Fideo” ya sonaba por segunda vez en el Marcelo Bielsa. Y, al final, agradeció a su amigo Messi: “Quiero agradecer a Leo, que en el día de su cumpleaños vino hasta acá. Es una locura. Amigos así es lindo tener en la vida”.

