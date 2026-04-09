El sub 17 gana solamente con dobletes de goles: lleva cuatro en dos partidos, pero uno fue un tanto “particular”

La selección argentina sub 17 comenzó el Sudamericano con el pie derecho y consiguió un puntaje ideal en los primeros dos partidos. Después de la goleada 4 a 1 a Perú, los dirigidos por Diego Placente vencieron 3 a 2 a Venezuela, en un encuentro en el que ganaban cómodos pero terminaron sufriendo por demás. A su vez, la albiceleste cuenta con una curiosidad: de momento lleva cuatro dobletes en dos fechas, aunque uno fue un tanto “particular”.

Tras la sólida victoria contra Perú, la selección argentina saltó al terreno de juego con seguridad y fue a buscar los tres puntos desde el inicio. Así fue que a los 13 minutos, después de una floja respuesta del arquero venezolano, el delantero Juan Cruz Policella, de Vélez, aprovechó un centro de córner bien puesto para abrir el marcador.

¡GOOOOL DE ARGENTINA!



Juan Cruz Policella, de cabeza, abrió el marcador contra Venezuela.



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De esta manera, la albiceleste manejó el partido con la seguridad de estar arriba del marcador y, casi sobre el cierre del primer tiempo, extendió la ventaja. Otra vez apareció Policella -que también defendió a la selección chilena en divisiones menores- y aprovechó un exquisito taco de Giovanni Baroni, el juvenil de Talleres que de a poco se gana la titularidad en el equipo de Carlos Tévez, y la mandó a guardar con un fuerte remate con altura.

¡GOOOOL DE ARGENTINA!



Asistencia de taco de Giovanni Baroni para el remate de Juan Cruz Policella y el 2-0 contra Venezuela.



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Para más tranquilidad, a los 63 minutos apareció Benjamín Tapia, de Belgrano, para cambiar por gol un penal que el árbitro colombiano Jairo Mayorga cobró para el seleccionado argentino. El arquero venezolano no adivinó el palo y la albiceleste selló lo que parecía ser una goleada.

¡GOOOOL DE ARGENTINA!



Benjamín Tapia, de penal, puso el 3-0 contra Venezuela.



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Sin embargo, Venezuela no desistió y, apenas cinco minutos después, descontó. Comenzó a pujar a su rival hacia su arco y tuvo la chance a los 69 minutos, en un córner. La Vinotinto puso la pelota en el área chica y el arquero Valentín Reigia la quiso despejar con los puños, pero rebotó en la espalda de Tapia y se metió. De esta manera, se anotaron dos dobletes, aunque uno fue a favor de la Argentina y otro consistió en un tanto para la albiceleste y otro en propia puerta.

¡AUTOGOL DE ARGENTINA PARA EL DESCUENTO DE VENEZUELA!



Valentín Reiga despejó con los puños pero la pelota rebotó en Benjamín Tapia y marcó el 3-1 para la Vinotinto.



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Desde ese momento, el partido tuvo mayor protagonismo en la mitad de la cancha argentina, con una Venezuela más insistente en volver a achicar la distancia. En tanto, el segundo descuento cayó recién sobre el final del encuentro, cuando Mayorga volvió a cobrar un penal, esta vez para la Vinotinto, el cual Andy Saavedra cambió por gol, aunque sin tiempo para más acción.

¡GOOOL DE VENEZUELA!



Andy Saavedra, de penal, marcó el 3-2 contra Argentina.



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Con este resultado, la selección argentina sub 17 obtuvo su segunda victoria consecutiva y acumula seis puntos en dos partidos. En total, metió siete goles y le convirtieron tres, con lo cual, de momento quedó detrás de Brasil, que lidera el grupo B con la misma cantidad de unidades pero con 8 de diferencia de gol. Luego les siguen Bolivia, Venezuela y Perú.

Con la excepción de los goles de Tapia, que tuvieron la particularidad de que fueron en contra, la Argentina hasta ahora solo convirtió a través de dobletes. En este partido, los otros dos tantos los metió Policella, mientras que contra Paraguay anotaron Alan Alcaraz (x2) y Tobías Goytía (x2).