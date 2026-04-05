Argentina debutó con una goleada en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay: 4-1 a Perú

La selección argentina sub 17 debutó en el torneo Sudamericano que se juega en Paraguay con un 4-1 sobre Perú. Alan Alcaraz, de Argentinos Juniors, y Tobías Goytía, de River Plate, anotaron dos goles cada uno y le dieron el triunfo holgado al equipo dirigido por Diego Placente. José Aranda anotó el tanto peruano, para un transitorio 1-1. Los chicos albicelestes volverán a jugar el próximo miércoles, frente a Venezuela.

Argentina no tuvo problemas en ponerse en ventaja ante el débil Perú, y entonces su principal desafío fue sentenciar el partido. Una buena definición de Alcaraz a los 31 minutos tras un gran pase de Giovanni Baroni, de Talleres, de Córdoba, presagió una goleada. Sin embargo, seis minutos después, un error de la defensa albiceleste hizo que Aranda quedara solo frente al arquero Valentín Reigia y pusiera el 1-1.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



Alan Alcaraz definió dentro del área y marcó el 1-0 contra Perú.



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El entrenador Placente hizo su trabajo en el entretiempo. Y el equipo salió con otro ímpetu a jugar la segunda parte. Producto de su supremacía individual y colectiva llegó el gol del 2-1. Dos cabezazos en el área, se sabe, terminan en festejo, y Alcaraz celebró entonces por duplicado. Pero lo mejor estaba por venir.

¡ARGENTINA SE PUSO OTRA VEZ EN VENTAJA!



Alan Alcaraz, de cabeza, convirtió el segundo contra Perú.



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A los 15 minutos comenzó el show de Tobías Goytía. El chico de River, nacido en Mataderos, Buenos Aires, el 14 de abril de 2009, liquidó la historia con un golazo. Se filtró a las espaldas de la última línea peruana, recibió un pase largo, hizo un control largo con su pierna más hábil (la derecha) y ante la salida del arquero optó por hacer lo único que podía: definir de cachetada. La pelota se incrustó en el arco, justo debajo del travesaño. Ése fue el mejor tanto de los cinco que hubo este sábado en el estadio de Sportivo Armeliano, de la ciudad de Villeta, 33 kilómetros al sur de Asunción.

¡GOOOOL DE ARGENTINA!



Tobías Goytia definió de tres dedos y anotó el 3-1 contra Perú.



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Hubo tiempo para un festejo más. Goytía, que no es 9 sino mediocampista ofensivo, estuvo atento para interceptar una pelota regalada por la defensa peruana. Casi sin oposición, enfiló hacia el arco y anotó el 4-1. Hizo dos goles en tres minutos.

Formado en el club El Apache, de baby fútbol, Goytía tuvo su primera prueba en River en 2016. Aprobado por el equipo de captación, fue fichado por el club millonario y a fines del año pasado firmó su primer contrato profesional, tras ser el máximo goleador de la séptima división (24 tantos en 31 partidos). Eso, sin ser centrodelantero y con antecedentes como mediocampista central. De todas formas, quien pose sus ojos en este talento precoz debe saber que River le puso un precio prohibitivo, como suele hacer con los mejores proyectos de su semillero: el chico del gol de cachetada vale 100 millones de euros.

¡ARGENTINA NO PARA: LLEGÓ EL CUARTO CONTRA PERÚ!



Tobías Goytia remató cruzado y amplió la diferencia 4-1 contra la Bicolor.



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“Soy un jugador de mucha dinámica. Me gustan los duelos de uno contra uno porque tengo velocidad. También, meter pases filtrados y asistencias a mis compañeros”, se describió Goytía en una entrevista con el sitio de internet de River. Y añadió, sobre su posición preferida en el campo: “Además de jugar como volante por la derecha, roto permanentemente: aparezco como volante central o por la izquierda, y a veces, como enganche. Eso me hace ser conductor y encontrar siempre los espacios”.

Los futbolistas argentinos festejan: empezaron muy bien en Sudamericano, que entregará siete cupos para el Mundial Sub 17 de este año en Qatar. Captura X

Resuelto el debut con una goleada, Goytía se erige en una de las potenciales figuras del equipo argentino en el Sudamericano Sub 17. El objetivo del equipo es conseguir una de las siete plazas disponibles en el Mundial de la categoría, que se desarrollará este año en Qatar. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales y se asegurarán un lugar en la competencia ecuménica. Los terceros y los cuartos de cada grupo, en cambio, se cruzarán para definir quiénes terminarán entre el quinto y el octavo lugar, es decir, para determinar a los últimos tres clasificados. Los últimos de cada zona, en cambio, quedarán eliminados.