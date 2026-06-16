Irán, entre el acuerdo marco para la paz, las protestas al régimen y remontar dos veces el resultado ante Nueva Zelanda

La cátedra resalta que el deporte y la política no se deben mezclar, aunque la historia refleja que los casos se multiplican. El acuerdo marco para la paz entre los Estados Unidos e Irán para cesar hostilidades durante 60 días y reabrir el estrecho de Ormuz, con lo que se allana el camino para futuras conversaciones que podrían poner fin definitivamente a la guerra en Medio Oriente, atravesó el debut de la selección iraní en el Mundial 2026. En la cancha, el empate 2 a 2 con Nueva Zelanda, partido que completó la primera fecha del Grupo G, fue la respuesta futbolística de los jugadores que se concentran en la ciudad de Tijuana, en México, debido a las restricciones de viaje para la delegación que no puede pernoctar en Estados Unidos: Irán, que tiene visado para un día, debe cruzar la frontera inmediatamente después de cada juego.

En el aire, Mehdi Taremi pretende desbordar a Joe Bell; el capitán iraní fijó posición respecto a las restricciones que pesan sobre la selección de su país JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En las adyacencias del estadio Los Ángeles, en Inglewood, en California, la protesta contra el régimen de Teherán y aquellos iraníes-estadounidenses o exiliados que compraron entradas enseñó la amplia gama de opinión que divide y genera a la vez rechazo político y apoyo deportivo. En la previa de la Copa del Mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní denunció supuestos incumplimientos de las obligaciones asumidas por Estados Unidos y cuestionó las demoras en la emisión de visados, lo que provocó un cambio en la logística: la concentración que se iba a realizar en Tucson, en Arizona, se mudó a Tijuana.

Las protestas políticas en las adyacencias de Los Ángeles Stadium; la tensión geopolítica no tuvo réplicas ni desbordes dentro de la cancha ni Jae C. Hong - AP

En el palco, la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al exfutbolista, Balón de Oro y expresidente de Liberia, George Weah. En el campo, con la mano derecha sobre el corazón, los 26 futbolistas iranies entonaron las estrofas del himno –todos posaron para la foto oficial-, mientras desde las tribunas recibieron el respaldo de los compatriotas. En Los Ángeles reside la mayor comunidad de expatriados iraníes; el núcleo de restaurantes, mercados y tiendas, a 16 kilómetros del estadio que fue la sede del cotejo es conocido como Teherángeles.

Elijah Just, autor de los dos goles de Nueva Zelanda; los oceánicos acumulan cuatro empates entre los Mundiales de Sudáfrica 2010 y el debut en 2026 PATRICK T. FALLON - AFP

El plantel sufrió la baja de uno de sus jugadores emblemáticos, el delantero Sardar Azmoun, que juega en Shabab Al Ahli, y a quien las autoridades del país consideraron como una deslealtad la fotografía que se tomó con un político de los Emiratos Árabes Unidos, enemigo político del régimen de la República Islámica, que tiene como líder a Mojtaba Jamenei.

La estrella del seleccionado que disputa su séptimo mundial –el primero fue en Argentina, en 1978; desde 2014 tiene asistencia prefecta- es el capitán Mehdi Taremi: eje de los ataques, que estrelló una pelota en el palo en el primer tiempo y que fijó posición en el conflicto: “Es imposible no notar lo tensa que está la atmósfera general que rodea el torneo. Situaciones desagradables, como que algunos atletas se les nieguen las visas o se les retrasen, inevitablemente tienen un impacto negativo en la moral del equipo”.

Ramin Rezaeian (23), autor del primer gol de Irán, celebra con el Saeid Ezatolahi (6) y el capitán Mehdi Taremi; la séptima participación en los mundiales de los iraníes, entre la tensión y el juego Andre Penner - AP

Nueva Zelanda quedó en un segundo plano en ese escenario, pero en la cancha dio la campanada en apenas siete minutos. El jugador más reconocido es Tim Payne –un discretísimo defensor-, quien logró ese estatus al ser protagonista de un fenómeno viral en redes sociales impulsado por el influencer argentino Valentín Scarsini. Futbolísticamente, el atacante Chris Wood, de Nottingham Forrest, es su figura: actor principal en la acción que determinó la apertura del marcador, con el remate de Elijah Just, a quien también habilitó en la segunda conquista. El capitán tiene como mejor interlocutor al N°10, Sarpeet Singh.

El resumen del empate entre Irán y Nueva Zelanda

El juego se hizo de ida y vuelta y entretenido por los desacoples y las desatenciones defensivas, además de que la media cancha fue una zona de tránsito rápido. Las características muy definidas: Irán, con mejor técnica; los oceánicos, apoyados en el despliegue físico. Con una irrupción ofensiva de Ramin Rezaeian y con un impecable remate de cabeza de Mohammad Mohebi, Irán logró los dos empates en un partido que quedó en el eje por el contexto geopolítico, pero que no descubrió desbordes en el campo, en el juego ni en el resultado.