Nicolás Paz es uno de los jugadores del momento en la selección argentina. El mediocampista transita uno de los momentos más resonantes de su carrera. Consolidado en Como, de Italia, y cada vez más influyente en el conjunto albiceleste, Paz, de 22 años, quedó en el centro de la escena tras una revelación familiar que rápidamente recorrió el mundo del fútbol. La historia involucra a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, y una frase cargada de simbolismo que, según contó el tío del futbolista, dejó a su sobrino emocionado e impactado.

La anécdota fue relatada por Fabián Paz, tío de Nico, durante una entrevista concedida a radio La Red. Según explicó el hermano de Pablo –padre del joven y también exjugador del seleccionado argentino–, todo ocurrió después del partido homenaje que marcó la despedida de Messi de la selección argentina, disputado en el estadio Monumental, frente a Benín, el 6 de octubre pasado. En medio de una jornada atravesada por la emoción, Nicolás salió del vestuario y se encontró con Celia Cuccittini, que lloraba por la despedida de su hijo con la camiseta albiceleste.

Fabián Paz, tío de Nicolás Paz, pasó por #Toti910 con @totipasman y recordó cuando Celia Cuccittini lo proclamó como el sucesor de Lionel Messi.



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“Él la fue a saludar porque la conocía, y la mamá de Messi le agarró la mano y le dijo: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’”, relató Fabián. La frase, pronunciada en un contexto especialmente sensible, sorprendió por el peso simbólico que encierra en un país donde la figura de Messi excede largamente el terreno deportivo.

Fabián Paz también reveló la reacción inmediata de Nico. “Yo estaba en el auto esperándolo y cuando salió estaba shockeado. Me dijo: ‘No puedo creer lo que me acaba de pasar’”, contó.

Lejos de alimentar comparaciones, Fabián Paz aseguró que su sobrino intenta mantenerse ajeno a cualquier debate sobre una eventual herencia futbolística. “Nico es una persona muy tranquila y muy sencilla. No tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, lo máximo fue conocerlo y compartir cancha con él. Eso ya fue tocar el cielo con las manos”, señaló.

Lionel Scaloni le da indicaciones a Nico Paz; el entrenador no quiere apresurar los tiempos con el mediocampista LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El propio entorno del jugador destaca que haber crecido en Tenerife y desarrollar gran parte de su carrera fuera de la Argentina lo mantiene algo alejado de la presión que suele rodear a los talentos jóvenes señalados como futuras figuras de la selección. “Se sorprende mucho todavía por la pasión con la que se vive el fútbol en el país”, agregó su tío.

Paz fue una de las grandes figuras en la goleada por 7-0 ante Costa Rica, partido en el que marcó dos goles y volvió a exhibir una combinación de técnica, visión y capacidad ofensiva que lo convirtió en una de las principales apuestas de Lionel Scaloni para el nuevo ciclo de la selección.

En el plantel también hay coincidencia. “Cada vez lo veo más afianzado en el grupo. Lo estamos amoldando a la garra argentina. Se merece este presente, los goles son un plus. Si sigue así, con humildad, claramente puede llevar la 10 y llevar ese peso encima”, aseguró Emiliano “Dibu” Martínez.

¿Y qué dijo él sobre la camiseta N° 10? “La verdad es que no pienso en eso. Yo pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo, porque es lo que más amo, jugar al fútbol y representar a tanta gente con la selección. Quiero seguir haciendo eso”.

El festejo de Nico Paz tras uno de sus goles frente a Costa Rica; atrás, Enzo Fernández Hernan Cortez - Getty Images South America

Hasta aquí, su recorrido en el seleccionado ha mostrado una progresión constante. Tras su irrupción en Europa, el cuerpo técnico comenzó a darle espacio en las convocatorias mayores y el volante respondió con actuaciones cada vez más convincentes. Participó junto a Messi en los últimos encuentros del capitán con la camiseta argentina y, después del retiro internacional del rosarino, pasó a ocupar un rol mucho más relevante dentro del equipo.

Sus goles ante Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica, sumados a un rendimiento creciente en el fútbol italiano, lo fueron instalando entre los nombres llamados a conducir la renovación de la selección. Sin estridencias, y siempre con un discurso prudente, Paz se ganó la confianza del entrenador y el reconocimiento de los hinchas.

Aunque la opinión más valedera será la de Scaloni. “Es un jugador que todavía puede dar más. Da la sensación de ser un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo y tiene que chocar, choca, y cuando tiene que jugar, también. Lo cuidaremos porque es joven, pero estamos muy contentos con él, ha jugado estos dos partidos muy bien, se ha hecho cargo en muchas ocasiones”.

Paz cosecha respaldo de un lado y de otro. Y, en medio de la sensibilidad que atraviesa la selección argentina, para nada es poco.