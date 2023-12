escuchar

Todos los rankings suelen ofrecer diversas lecturas. Al fin de cuentas, son opiniones, basadas en datos de la realidad. Y gustos de especialistas: seguramente, en el campo del fútbol, hay tres o cuatro nombres que se replican en todos los trabajos. Sin embargo, la posición de algunos pueden despertar sospechas.

Otras miradas. Discutibles o no. Con la llegada del fin cada año, la prestigiosa revista Four Four Two publica el ranking de los 100 mejores jugadores del 2023. Entre ellos se encuentran seis argentinos (todos campeones del mundo), pero en este caso hubo motivos que llamaron la atención. Ausencias de estrellas a nivel mundial.

Lionel Messi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Nahuel Molina son los campeones del mundo que integran la lista del medio británico. Todos fueron indispensables en la consagración de Qatar, aunque tal vez podría pensarse que Enzo y Nahuel no tuvieron en el año una tarea descollante.

La ubicación del capitán de la selección argentina causó sorpresa. El rosarino se ubica en el sexto puesto, por debajo de futbolistas como Erling Haaland, Kylian Mbappé o Harry Kane, en un año en el que sorprendió al mundo al dejar el fútbol europeo después de casi 20 años. En Inter Miami tuvo muy buenos desempeños, aunque la mirada de los principales expertos en el fútbol se sitúan en el Viejo Continente. De todos modos, en la selección, Leo mantuvo el colmillo afilado en el primer tramo de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

El Toro, campeón de la Copa Italia y subcampeón de la Champions League con Inter, es el segundo argentino mejor posicionado, aunque excesivamente lejos, en la 34° posición. Unos escalones más atrás, en la ubicación 39ª surge Julián, el campeón de Europa con el Manchester City. Mientras que Dibu, el arquero de Aston Villa (de enorme temporada) figura en la 49ª, y Enzo Fernández, lesionado este martes en un triunfo por penales de Chelsea, se cita en la posición 92ª. Y Nahuel, lateral de Atlético de Madrid, cierra el rubro casi al borde, en la ubicación 99ª.

No figuran otros campeones del mundo, como Ángel Di María (se destaca en Benfica), Alexis Mac Allister (figura en Liverpool antes de la lesión) y el Cuti Romero (en el mejor momento en Tottenham), figuras en el primer semestre y a lo largo de la temporada. Pero no son los únicos olvidos en la lista: históricos como Neymar (más allá de un año marcado por las lesiones) y Cristiano Ronaldo (estelar, aunque en Arabia Saudita) tampoco forman parte de la nómina.

El Top 20, según la mirada de Four Four Two

Erling Haaland - Manchester City

Jude Bellingham - Real Madrid

Harry Kane - Bayern Munich

Kylian Mbappe - PSG

Rodri - Manchester City

Lionel Messi - Inter Miami

Bernardo Silva - Manchester City

Mohamed Salah - Liverpool

Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

Vinicius Jr - Real Madrid

Bukayo Saka - Arsenal

Jamal Musiala - Bayern Munich

Kevin De Bruyne - Manchester City

Victor Osimhen - Napoli

Ilkay Gündogan - Barcelona

William Saliba - Arsenal

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

John Stones - Manchester City

Rafael Leao - Milan

Declan Rice - Arsenal

