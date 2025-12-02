El ultimátum de Ancelotti a Vinicius Jr. por su bajo nivel y un futuro que empieza a incomodar al Real Madrid

El presente futbolístico de Vinicius Junior dejó de ser una cuestión menor en Real Madrid y esto también influye en la selección brasileña. El delantero atraviesa un claro bajón y, en ese contexto, Carlo Ancelotti lanzó una advertencia pública que resonó fuerte en el entorno del futbolista.

El atacante no se destaca como antes, algo que empieza a reflejarse en su rendimiento general dentro del campo. Si bien sigue siendo habitual en los planes del cuerpo técnico merengue, su presente ya no pasa inadvertido y podría tener consecuencias más allá del club.

El actual seleccionador de Brasil —quien mejor logró potenciar al atacante en el pasado— fue claro en una entrevista con el diario Esporte Record: “Hay muchos jugadores buenos y necesito elegir a los que estén al 100%. No es solo con Neymar esa postura, podría ser también Vinicius. Si está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%. La competencia, sobre todo en ataque, es muy alta”.

Ancelotti dejó en claro que nadie en Brasil irá al Mundial por portación de apellido ANTHONY WALLACE� - AFP�

La frase fue interpretada como un aviso directo. Vinicius mantiene la confianza de Ancelotti, pero el mensaje es contundente: nadie tiene el puesto asegurado de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Brasil no gana la Copa del Mundo desde 2002 y el margen de tolerancia es mínimo.

A este escenario deportivo se le suma un tema aún más delicado: la negociación por su renovación con Real Madrid, club que se lo compró a Flamengo en 2019 a cambio de US$ 50.000.000. El contrato del brasileño vence en junio de 2027, pero las conversaciones se encuentran empantanadas.

Vinicius sabe que no está atravesando un buen momento futbolístico VYACHESLAV OSELEDKO - AFP

Según reveló The Athletic, la web deportiva de New York Times, Vinicius le habría comunicado al presidente Florentino Pérez que no renovará mientras su relación con Xabi Alonso —actual entrenador— siga siendo tirante. Un dato que encendió alarmas en el club blanco.

Actualmente, Vinicius percibe cerca de 18 millones de euros netos anuales. El club le ofreció una mejora cercana a los 20 millones, pero su entorno contraofertó un paquete que podría alcanzar los 30 millones por temporada, incluyendo primas y un bonus de renovación, algo que el Madrid nunca concedió, al menos en esos términos.

Vinicius pretende una mejora salarial para renovar su contrato con Real Madrid, que vence en junio de 2027 JUAN MABROMATA - AFP

En la cúpula blanca hay una línea roja clara: respetar la escala salarial. El francés Kylian Mbappé es hoy el jugador mejor pago del plantel considerando ingresos totales, y romper ese equilibrio podría abrir un efecto dominó interno difícil de detener.

Ante este panorama, el futuro de Vinicius abre varias opciones, que no salen de una renovación rápida y sin alteraciones en los ingresos del futbolista (algo poco factible en este momento), que el club acceda a la propuesta del delantero, que sea transferido (su ficha está tasada en 166 millones de euros, pero su cláusula de rescisión está estipulada en 1000 millones) o el peor escenario: deja que los días pasen y que el futbolista se desvincule a mediados de 2027 del club blanco en condición de agente libre, tal como ocurrió hace poco con Sergio Ramos.

Haber perdido el Balón de Oro 2024 con Rodri afectó emocionalmente a Vinicius Jr. FRANCK FIFE - AFP

Los números explican parte del debate. En la temporada pasada, Vinicius marcó 22 goles y metió 19 asistencias. En contraste, en la actual suma 5 goles y 4 asistencias. Mbappé, en cambio, marcó 14 en igual cantidad de partidos.

Un hecho puntual parece haberlo afectado: desde que el año pasado perdió el Balón de Oro (era favorito y se lo dieron al español Rodri), el nivel del brasileño cayó y el Madrid no es ajeno a esa realidad. La cuestión es si se trata de un bajón pasajero o del inicio de un conflicto más profundo.

Lo único cierto es que la estrella de Vinicius no brilla tanto como antes y eso repercute en sus actuaciones y empieza a afectarlo en su selección, donde Ancelotti dejó en claro que nadie irá al Mundial por portación de apellido, se llame como se llame.