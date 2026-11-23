Boca regresó a Buenos Aires en la noche del domingo y se entrenó por la mañana del lunes en el predio que el club posee en Ezeiza con la mira puesta en el partido de este miércoles, en la Bombonera, ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del torneo Clausura. El Xeneize, por lógica y con el permiso de la AFA, corrió este encuentro ya que el sábado se consagró como campeón de la Copa Sudamericana (venció en la final 2-0 a Atlético Mineiro) y por esa razón será el último encuentro que defina el clasificado final para los cuartos. De la llave entre Boca y el equipo dirigido por Alfredo Berti saldrá el rival de Gimnasia y Newell’s, encuentro pautado para este lunes, en La Plata.

Rodolfo Arruabarrena viene de festejar dos títulos en poco tiempo (La Copa por la Tabla Anual y la Copa Sudamericana) pero ahora está en una encrucijada con respecto a la formación que deberá resolver para el miércoles. ¿Por qué? Desde el cuerpo técnico que comanda el Vasco junto con Diego Markic, su principal colaborador, y Gustavo Roberti, el preparador físico, entienden que en el choque ante Independiente Rivadavia deberían hacer modificaciones para manejar las cargas físicas de los futbolistas que vienen de viajes largos y de jugar una final continental con mucho calor en Barranquilla. Más allá de los minutos acumulados entre partido y partido, vale como ejemplo la baja presión que sufrió Leandro Paredes mientras daba una entrevista en el campo de juego luego de la consagración.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca, pensativo en un entrenamiento del equipo Prensa Boca

Por otra parte, la unión grupal es uno de los puntos más fuertes que logró el Vasco en Boca. Y cuando fue tanteando a los futbolistas en el entrenamiento para ver cómo estaban, la mayoría le respondió con un “quiero estar”. En realidad, es lo que viene recibiendo de ellos en los últimos tiempos, cuando el calendario empezó a apretar con las diferentes competencias.

Arruabarrena venía siendo partidario de no rotar masivamente, para darle continuidad al buen nivel del equipo y porque la única vez que hizo muchos cambios juntos no le salió bien, que fue en la derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra, por el Clausura. A partir de ahí, sólo realizó modificaciones puntuales por lesiones o suspensiones.

¿Qué pasará ahora? Dependerá de la respuesta que encuentre el entrenador este martes en el entrenamiento, pero donde el cuerpo técnico entiende que debe oxigenar más al equipo es en la zona de volantes. Por el arrastre de cansancio que arrastra sobre todo Paredes, pero también están en esa línea de molestias Santiago Ascacibar y Milton Delgado, que terminó acalambrado en Barranquilla. De ser así, en el medio campo podrían ser titulares Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco (los tres ingresaron ante Mineiro, en Barranquilla); quizás Leonel Flores reemplace a Sebastián Villa y entre Enner Valencia y Adam Bareiro podría estar el sustituto de Merentiel (si es que el goleador también es preservado).

Santiago Ascacibar ante Atlético Mineiro, uno de los volantes que viene arrastrando molestias físicas Fernando Vergara - AP

Lautaro Blanco fue el jugador con más partidos en el semestre y resultó decisivo tanto para atacar como para defender en Boca, pero así y todo -cuando pudo- lo hizo descansar, como ante Independiente (triunfo por 1-0), en Avellaneda, que ni siquiera lo concentró y puso en el lateral izquierdo como titular a Malcom Braida. Lo mismo hizo en la semifinal de la Copa Argentina, en la goleada ante Banfield (3-0).

El DT fue el primero en motivar a sus jugadores luego de conquistar la Copa Sudamericana bajando un mensaje para que, tras los festejos, todos vuelvan a meterse en el certamen local: “Si no le ganamos a Independiente Rivadavia el miércoles, nada de esto habrá servido”, dijo de manera extrema pero para que nadie se relaje porque entiende que este plantel todavía puede conseguir varios títulos más. En ese sentido, en el corto plazo tiene el torneo Clausura y la final de la Copa Argentina, en donde se enfrentará con Platense (dirigido por Martín Palermo).