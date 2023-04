Alejandro Garnacho celebró con una cena lujosa su nuevo contrato con el Manchester United: dónde fue, quiénes lo acompañaron y qué comieron

escuchar

Luego de varias semanas de negociaciones, este viernes Manchester United anunció una de las noticias más esperadas por sus aficionados al asegurarse la continuidad de Alejandro Garnacho por cinco temporadas más, ya que el futbolista extendió su vínculo hasta el 30 de junio de 2028. Y según informó The Sun, el delantero de 18 años no dudó esa misma noche en celebrar su crecimiento como profesional alquilando un restaurante completo.

Fueron parte del festejo su novia, Eva García, su familia y un numeroso grupo de amigos. El lugar elegido resultó Victor’s, un lujoso y reconocido lugar de Hale al que llegó a las 8 de la noche tomando de la mano a su pareja. Al momento de ingresar al salón fueron recibidos con aplausos y gritos por sus familiares y amigos desde que cruzó la puerta. Ese mismo día, Garnacho había regresado a los entrenamientos con el grupo, tras estar recuperándose de una lesión ligamentaria en un tobillo.

🔙 @AGarnacho7 returned to team training after signing his new deal 💫#MUFC pic.twitter.com/NVswzPM1oG — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2023

“Cuando llegué a este increíble club soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino”, había declarado luego de estampar su firma.

El futbolista nacido en España pero con raíces argentinas acudió a la fiesta íntima en un Mercedes negro conducido por un chófer, según lo que registraron las cámaras del diario británico. El auto estacionó en la puerta y cuando el jugador bajó pronto notó la presencia de fotógrafos, algunas cámaras y los gritos de algunos que lo reconocieron.

En Victor's, Alejandro Garnacho organizó una cena íntima a la que llegó en una camioneta negra. Eamonn and James Clarke

Se pudo ver en esos segundos en los que pasaron desde que descendió del vehículo y ayudó a hacer lo propio a su novia hasta ingresar al restaurante que vestía una camiseta Louis Vuitton y unos pantalones beige y zapatillas haciendo juego.

El restaurante, que es uno de los preferidos de los futbolistas de Manchester United, cuenta con un menú fijo y los precios van de 21.95 libras (unos 27 dólares) para dos personas o 26.95 para tres (unos 34 dólares).

Entre las opciones para las entradas figuraban pinchos de pollo con aderezos de soja y sésamo, calamar panko con mayonesa japonesa y barbacoa, rollos de sushi con camarones tempura, croquetas de setas o tofu ahumado panko. Y como platos principales, pollo asado al ajo salvaje, salmón teriyaki, hamburguesa “The Victor’s way” (una especialidad de la casa), 250 gramos de ojo de bife a la brasa o verduras asadas con miso y una salsa. Al momento de los postres, eligieron entre la panna cotta de coco y hierbas de limón, un pastel de banana con caramelo, la tradicional fusión de chocolate y mantequilla de cacahuate y diversas variedades de helados.

Alejandro Garnacho extendió su contrato con Manchester United hasta 2028 y exteriorizó su felicidad mostrando una camiseta alegórica. Manchester United

Desde su llegada a la primera división del club de Manchester, Garnacho logró cinco goles y seis asistencias en 32 partidos y es considerado uno de los mejores talentos adolescentes de la Premier League. Según el sitio Transfermarkt, es el Sub-18 sudamericano más valuado, en 25 millones de euros.

“Ya comencé a trabajar para lograr el próximo conjunto de objetivos y ambiciones. El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito”, dijo Garnacho, que por estas horas celebra el nuevo contrato pero tiene una sensación agridulce, como alguna de las salsas, por no estar autorizado por el club para viajar a la Argentina para jugar el Mundial Sub-20, que se desarrollará en el país desde el 20 de mayo al 11 de junio próximo.

LA NACION