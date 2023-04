Max Verstappen y George Russell discutieron luego del sprint por un toque que perjudicó al campeón de la Fórmula 1

escuchar

La tensión volvió a apoderarse del Gran Circo. Una jornada que comenzó con la buena tarea de Charles Leclerc en el shootout y con el triunfo de Checo Pérez en el sprint, donde un controvertido episodio acaparó la atención de todos. Ocurrió cuando luego de la prueba, Max Verstappen fue a recriminarle a George Russell una maniobra que terminó perjudicando al campeón del mundo, que terminó con un agujero en su monoplaza.

El hecho ocurrió luego de un roce donde se rompió el sidepod del Red Bull de Verstappen. El piloto inglés pudo quedar delante del neerlandés, que luego del Safety Car recuperó la posición. Terminada la prueba, ganada por el otro Red Bull, el del mexicano Checo Pérez, Verstappen se cruzó con Russell y se dio el siguiente diálogo repleto de tensión:

Russell: -No tenía agarre.

Verstappen: -Amigo, todos no tenemos agarre. Todos tenemos que dar un poco de espacio.

Rusell: -Lo sé, lo sé [se va y deja a Verstappen hablando solo].

Verstappen: [le grita a la distancia] Pero esperá lo mismo la próxima vez, ya sabés.

Max Verstappen observa el agujero que quedó en el costado de su auto, tras el toque con George Russell

Después, ambos pilotos dieron sus versiones ante la prensa. Verstappen afirmó: “No entiendo por qué necesita correr tanto riesgo en la primera vuelta, subvirar contra mi pontón, crear un agujero. Todos tenemos neumáticos fríos y es fácil bloquearlo. Su hermosa forma de explicarlo... no tiene sentido”.

Sin embargo, lejos de disculparse o buscar excusas, Russell se mantuvo firme en que no hubo nada malo en su accionar en la pista. Y hasta puso un condimento de ironía en su explicación: “Yo tenía la curva por el interior, no me voy a contener porque Verstappen esté liderando el Mundial”.

El triunfo de Checo

Luego de un shootout en el que volvió a lucirse Charles Leclerc, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) ganó este sábado el sprint del Gran Premio de Azerbaiyán, aprovechando mejor el DRS de su monoplaza para superar al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que finalizó segundo. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo, finalizó tercero en una prueba condicionada por la pérdida de un neumático del japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) durante la vuelta 2 de las 17 previstas en total sobre el circuito urbano de Bakú. Así, en la curva 15 se desprendió la rueda de trasera derecha del coche de Tsunoda y eso provocó la aparición en pista de un ‘safety car’.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez ganó el sprint con su Red Bull Agencia AFP - POOL

Ya en la vuelta 5, hubo otra particular ‘salida’ con el británico George Russell (Mercedes) entreverado con Verstappen justo detrás de Leclerc. El monegasco abrió una brecha de casi 7 décimas con Pérez, pero éste lo adelantó a 10 vueltas del final gracias a la potencia en el DRS de su bólido en la recta principal. Verstappen hizo lo propio y le recuperó la posición a Russell. Los neumáticos blandos flaquearon antes de lo previsto para la mayoría de equipos, algo que quedó claro cuando Lando Norris (McLaren) tuvo que parar en ‘boxes’ para la vuelta 11. En este contexto, Sainz y Alonso lucharon por un quinto puesto que finalmente se llevó el madrileño.

Con información de DPA

