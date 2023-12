escuchar

El candidato a presidente de Boca Juniors y actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, se sumó esta tarde a los hinchas que se movilizan desde Parque Lezama hasta La Bombonera, en repudio a la suspensión de las elecciones en el Club de la Ribera, que deberían haberse llevado a cabo este 3 de diciembre.

Desde las 16, simpatizantes del club azul y oro -que apoyan a la fórmula de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal- empezaron a congregarse sobre la avenida Martín García para dar inicio a la caravana. Casi de manera unánime, los fanáticos del Xeneize llevaron consigo elementos vinculados a Boca: desde pilusos azules y amarillos junto a casacas tanto viejas como actuales hasta banderas con la figura de Riquelme y fuegos artificiales con los tonos del club.

Impresionante convocatoria de los hinchas de Boca desde Parque Lezama respaldando a Román Riquelme. Hoy debería haberse votado en la Bombonera pero la jueza Abrevaya decidió suspender la elección por la denuncia opositora. 🎥 @finiyela @porunbocamejor pic.twitter.com/R5OgvxjPsi — VarskySports (@VarskySports) December 3, 2023

Además de exhibir pancartas, los simpatizantes boquenses entonaron también canciones de cancha junto a cánticos en contra del expresidente Mauricio Macri, compañero de fórmula de Andrés Ibarra. “Aunque Macri no quiera, vamos a votar”, fue una de las melodías que más resonaba, copla que tiene cierta similitud con un irónico spot de campaña del oficialismo que se hizo viral en la mañana del domingo a través de las redes sociales.

El arribo del diez se produjo minutos después de las 17. Arribó a Parque Lezama a bordo de una camioneta y luego se unió a los hinchas.

💙 LLEGÓ JUAN ROMÁN RIQUELME A LA MOVILIZACIÓN



👊🏽 Hoy más que nunca: es con Román 👊🏽



📱 @BraianJP10 pic.twitter.com/HsUt5nYAyP — Boca Net (@bocanet12) December 3, 2023

El ácido spot contra Mauricio Macri

Bajo el slogan “Macri, yo te voto si…”, el video se vale del testimonio de cinco aparentes socios del Xeneize, quienes les ponen condiciones al también fundador del Pro para confiarles sus respectivos sufragios. “Macri, yo te voto si también me pones de 9 en Boca” , es el primero de los mensajes que lanza el metraje, en clara alusión a la intención del Macri de incorporar al 9 de Qatar en el plantel de Boca a cambio de que Qatar Airways siguiera siendo sponsor del club.

“Macri, yo te voto si haces que la jueza amiga tuya me solucione unos quilombitos que tengo”, dice un segundo hincha. “Macri, yo te voto si me pones en la lista como metiste a todos tus amigos”, le pide un siguiente. “Macri, yo te voto si le pinchas el teléfono a mi ex”, suma otra simpatizante. “Macri, yo te voto si me das un carguito cuando vuelvas a hacer política en club”, corona un último fanático, para dar paso a la frase final del video: “Macri, yo te voto si dejás de ser Macri”.

🎥 Nuevo spot del oficialismo: "Macri yo te voto. Si dejás de ser Macri".

pic.twitter.com/C2WDE9VDRH — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) December 3, 2023

El anuncio de Riquelme 24 horas antes de la convocatoria

En la mañana del pasado sábado, se difundió en redes sociales un video de Riquelme en el que anunciaba que formaría parte de la convocatoria de hinchas que se congregarán este domingo en las puertas de la Bombonera para reclamar además la intervención judicial en el club.

En un video casero, el ex 10 expresa: “Quiero mandarles un beso gigante a todos los hinchas de Boca, decirles que me siento muy pero muy orgulloso de ser un bostero más. Sé que se están convocando para el día domingo a las 4 de la tarde para ir a nuestro estadio y como hincha de Boca voy a ir a ser uno más de ustedes. Les mando un beso gigante y el domingo nos veremos. Chau, chau”. Saluda con la mano y el video, de 26 segundos, termina con el logo de la agrupación que propone la fórmula del ex número 10 y Jorge Ameal para conducir los destinos del club.

🔵🟡 El oficialismo publicó este video en base a las elecciones que debían celebrarse el día de mañana.



👉 Mañana Juan Román Riquelme marchará junto a los hinchas, desde Parque Lezama hasta La Bombonera, NO a la Intervención Judicial en nuestro club.#ConBocaNo 💙💛💙 pic.twitter.com/7ItUP1YV3z — Boca Net (@bocanet12) December 2, 2023

