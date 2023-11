escuchar

En Boca hoy es el Día R. Así como ayer Mauricio Macri copó la agenda mediática al confirmar que será el candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra en las elecciones del 2 de diciembre, para este martes se aguardan definiciones vinculadas a la lista oficialista, ya que esta noche cierra el plazo estipulado para la entrega de esos documentos en el club.

Y es ahí en donde el nombre de Juan Román Riquelme vuelve a cobrar protagonismo. Porque después de la jugada de su contrincante más incómodo, ahora le toca al ídolo devenido dirigente mover su pieza. Y todos los indicios hacen suponer que el hombre que más veces vistió la casaca azul y oro en la historia de la Bombonera será quien esté en lo más alto de la lista. Más claro: de no mediar sorpresas de último momento (que puede haberlas en un club impredecible), Riquelme será candidato a presidente de Boca.

Son días muy agitados a nivel político en el Mundo Boca. Desde que Macri se involucró de lleno en la campaña todo cambió en la estrategia de Riquelme, quien inicialmente no tenía planeado ocupar el máximo cargo. La idea con la que coqueteó durante los últimos meses fue la de ubicar a Ricardo Rosica, actual secretario general, en el lugar que desde enero de 2020 ocupa Jorge Ameal y él seguir manejando el club desde la vicepresidencia. Un cargo con una exposición menor a la del presidente.

Riquelme quiere seguir al frente de Boca Aníbal Greco - La Nación

De hecho, aun siendo la máxima autoridad del Departamento de Fútbol jamás posó con los jugadores con los que el club firmó contratos, ni apareció en las presentaciones de los refuerzos ni en la de los entrenadores. Aunque puertas adentro siempre se argumentó que fue para no eclipsar a los protagonistas. Y un dato más: la del lunes pasado fue la primera conferencia que dio Riquelme como dirigente de Boca en casi cuatro años de gestión (la otra fue en junio, pero vinculada en su totalidad a su partido homenaje).

Así las cosas, los rumores que cobraron más fuerza desde ayer por la tarde fueron que Rosica, un hombre que llegó al club de la Ribera de la mano de Ameal y hoy es 100% riquelmista, continuará en su cargo de secretario general y no aparecerá en la foto de la fórmula.

Según pudo averiguar LA NACION, en los últimos días quien asumió un rol más activo en el armado de la lista fue Enrique Coti Nosiglia. Fue el experimentado dirigente radical quien tomó las riendas y empezó a acomodar las fichas. En este nuevo contexto, existe un fuerte rumor que ubica a uno de sus hijos (Juan, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) como el compañero de fórmula de Riquelme. Y también surgió otro hombre de Nosiglia para ser vice: Fabián Parra, coordinador de ingresos en Boca desde 2015 y director general de la cadena de pinturerías Rex.

Enrique Nosiglia lidera el armado de la lista oficialista en Boca Archivo

También aparecieron dos nombres no tan conocidos en el Mundo Boca. Uno es el de Agustín Vila, hijo de Daniel y hombre fuerte en radio La Red, quien ocuparía la vicepresidencia 2ª. Acercado por Mariano Lavalle, hombre fuerte en Torneos y Competencias, en caso de que su nombre figure esta noche en la lista oficialista, su rol sería el de limar asperezas con la AFA: el vínculo entre Claudio Tapia y Riquelme es casi nulo. Aunque algo reciente alteró ese plan inicial: el ascenso de Independiente Rivadavia a la Liga Profesional hizo que Daniel Vila le planteara a su hijo que se involucrara en el club mendocino y no en el Xeneize. El otro es el doctor Emilio Nana, presidente de la agrupación del Coti, “Por un Boca mejor”, quien posiblemente también aparezca. Y no sería extraño que el hermano de Román, Cristian Riquelme, sea otro nombre que se lea esta noche en el listado.

De acuerdo a lo que le confiaron a LA NACION, este lunes hubo charlas muy tensas e incluso gritos en las oficinas de presidencia de la Bombonera, mientras se seguía armando el rompecabezas de la lista. Ocurre que no sería tan sencillo hacer a un lado a Jorge Ameal. Más allá de su rol testimonial como presidente en estos cuatro años, y muy disgustado en lo personal con Rosica por haberle soltado la mano para irse con Riquelme, el dirigente intenta mantenerse en el club (¿será vicepresidente tercero?) o al menos negociar que su lugar sea ocupado por sus dos laderos: Carlos Navarro y Martín Mendiguren.

Jorge Ameal presiona para quedarse en el oficialismo de Boca Anibal Greco - La Nación

En un contexto donde buena parte de la actual Comisión Directiva (sobre todo dirigentes y empleados que responden a Ameal) está desconcertada y desconoce si formará o no parte del nuevo ensamble, se espera una última reunión con todos los involucrados para terminar de definir los nombres y los cargos. “Está difícil esto. Empezaremos a hablar muy temprano y terminaremos muy tarde”, le confió a LA NACION alguien que forma parte de la mesa chica de la CD. Se repite: será un día agitado, después de varias jornadas en las que las charlas y los intercambios de figuritas en la lista fueron moneda corriente.

La Comisión Directiva que lideran Ameal y Riquelme dispuso que los comicios se realizarán el sábado 2 de diciembre. Si bien el club cuenta con alrededor de 350 mil socios, podrán elegir autoridades unos 98 mil. Se trata de los activos y con más de dos años de antigüedad. Los adherentes no tienen ese derecho.