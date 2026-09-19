Emiliano Buendía anotó un golazo en la victoria de Aston Villa sobre Tottenham en la Premier League

La primera victoria de la temporada en la Premier League para Aston Villa tuvo el sello de Emiliano Buendía este sábado en la victoria por 3-2 sobre Tottenham como visitante. El marplatense marcó un golazo que provocó que una gran cantidad de hinchas locales dejaran el estadio mucho antes del final del partido correspondiente a la fecha 5.

Con el juego 2-0 en favor del conjunto de Birmingham, tras los tantos señalados por Johan Manzambi y Nicolas Jackson, faltando 11 minutos el argentino recibió un pase atrás, de la derecha hacia el centro, a pasos de la medialuna del área. Buendía controló la pelota y enseguida sacó un derechazo que tomó altura antes de que un rival pudiera bloquear su remate y viajó directamente hacia un ángulo. Un misil incontenible.

El grito de alegría de Emiliano Buendía (10) para el 3-0 parcial de Aston Villa contrasta con la desilusión de los hinchas de Tottenham, en el partido por la Premier League afp - AFP

El efecto que causó el 3-0 parcial en los fanáticos locales resultó demoledor. Segundos más tarde de la celebración del marplatense se pudo ver a decenas de fanáticos locales, decepcionados, dejando sus butacas e iniciando el camino en fila por las escaleras para dejar el estadio. El golazo los mandó a sus casas antes de tiempo.

Emiliano, que estuvo cerca de ser incluido en la lista de la selección argentina que jugó el Mundial 2026 y forma parte de la renovación de la Scaloneta, anotó su gol número 23 desde que llegó al club y el segundo desde el inicio de los torneos europeos. El número 10 había convertido hace once días en otra victoria por 3-2 como visitante, ante Brujas de Bélgica, en el comienzo de la etapa de grupo de la Champions League.

¡¡IMPRESIONANTE, EMI!! ¡¡GOLAZO TOTAL DE BUENDÍA ANTE TOTTENHAM EN LA FECHA 5 DE LA #PREMIERxESPN!!



📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TbSVKFhear — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

No obstante la desilusión de los Spurs, con las tribunas perdiendo público hubo una reacción de sus jugadores que no llegaron a ver en vivo. Porque Conor Gallagher descontó a cuatro minutos del final y tres después de haber ingresado desde el banco de suplentes. Y ya avanzado el período de descuento, el neerlandés Jan Paul van Hecke anotó el segundo, aunque ya sin más tiempo por delante luego de agregarse ocho minutos.

Otros dos argentinos que firmaron la planilla no tuvieron minutos. En Tottenham, Marcos Senesi fue suplente esta vez y no ingresó. En tanto, en Aston Villa tampoco fue necesario sumar desde el banco a Alejandro Garnacho.

Lo mejor de Tottenham vs. Aston Villa

El triunfo de Aston Villa le dio un impulso para llegar a los cuatro puntos y salir, aunque sea provisoriamente, de la zona de descenso. En cambio, a Tottenham, que todavía no ganó en el campeonato, lo hundió en la tabla y apenas tiene debajo dos equipos, que aún no jugaron en esta fecha. Después de salvarse de perder la categoría angustiosamente en la temporada anterior, el nuevo ciclo lo encuentra nuevamente en esa misma lucha, muy lejos de sus días de gloria.

La competencia para ambos equipos tendrá ahora una pausa, por las fechas FIFA que afrontan las selecciones, y se reanudará desde el 10 de octubre, con el regreso a la Premier League.