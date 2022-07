Emiliano Díaz: su sueño de dirigir a River, Gallardo como el Ferguson millonario y Ramón “mejor abuelo que padre”

De vacaciones en La Rioja, Emiliano Díaz disfruta del tiempo de descanso. A los 40 años sigue firme junto a su papá Ramón (62), y siguen dando vueltas olímpicas. Vienen de ser campeones por tercera vez, en este caso con Al Hilal de Arabia Saudita y renovaron contrato con el club por un año más. Se fueron de la Argentina desde 2014, tras ser campeones con River, y comenzaron un trabajo itinerante por todo el mundo.

“Nos fuimos en 2014 para la selección de Paraguay y no volvimos más. Se extraña los seres queridos, la familia, pero sabemos que la Argentina está pasando momentos complicados. Y por ahora estamos cómodos acá, a nivel seguridad tranquilidad, por el momento no estamos pensando en volver. Más allá de lo económico, uno apunta a nivel familiar, hay una tranquilidad que hoy Argentina no nos puede dar”, contó Emiliano este jueves en declaraciones al programa “Platea Baja”, por Radio Del Plata. Y con respecto a Ramón agregó: “Es mejor abuelo que padre. Ramón abuelo lo malcría a mi hijo, es un gran abuelo; uno tiene que poner límites como padre, pero llega el abuelo y… pero los disfruta porque los tiene cerca. Haber ganado el último título con mi hijo fue una de las mejores cosas que me pasaron, impagable”.

El festejo de Ramón y Emiliano Al Hilal

Al Hilal se consagró campeón a fines de junio de la Pro League (liga de primera división) de Arabia Saudita. Es el título 14° en su carrera de Ramón, aunque con Emiliano trabaja hace ocho años. La coronación llegó en la última fecha del torneo que reúne a 16 equipos. En el colmado estadio King Fahd, de Riyadh, Al Hilal venció 2-1 a Al Faisaly, con dos goles del delantero nigeriano Odion Ighalo, que además fue el máximo anotador del certamen, con 24. Al final del encuentro, Ramón se fundió en un fuerte abrazo con su hijo Emiliano, que en su primer festejó rompió en llanto y se arrodilló sobre el césped. Una sentida celebración familiar.

¿Cómo es el fútbol en Arabia Saudita? Lo explica Emiliano Díaz: “Muy competitivo. Al Hilal es el club más grande de Asia y tenés muchas presiones, similar a lo que es River acá, se parece bastante”, y a nivel del juego agregó: “Se subestima muchísimo, pero hay jugadores de jerarquía; la mayoría son de selección, hay DT europeos también; el jugador es muy técnico y es una gran liga, con 60, 70.000 personas en la cancha jugas y la presión existe”. Recordó la historia de cuando llegaron y estaban a 16 puntos del líder: “Decían que nos dedicáramos al otro torneo. Pero salimos campeones”.

A la distancia siguen los partidos de River: “Miramos el fútbol argentino, estamos pendientes, sobre todo vemos a River. Nos cuesta porque por la diferencia horaria los partidos son a las 4 de la mañana, pero lo seguimos, sí. Se disfruta como hincha de River todo, hace 8 años que el club hace historia y el club está feliz a todo nivel. Nos ha tocado la mala en el club y ahora nos llena de orgullo y tranquilidad”.

Ramón y Emiliano, su hijo Archivo

De cara al futuro, Emiliano Díaz sostuvo: “Sueño con dirigir a River, soy hincha y son metas que uno quiere cumplir, ojalá me toque algún día. Igual hasta que mi viejo se retire, voy a seguir a su lado porque me bancó en River y en todos los lugares donde me criticaron. La pasamos bien, ganamos títulos y estamos recorriendo el mundo juntos y con la familia. Me tocó levantar un título con mi hijo y fue lo más lindo que me tocó en la vida. Mientras dure, lo tenemos que disfrutar”.

¿Era para preocuparse la eliminación con Vélez? “En River lleva una adaptación de seis meses. Vangioni y Alario fueron los únicos que se adaptaron al toque. Es una camiseta pesada. A mí no me preocupaba hace 8 años que se viene reinventando y en el fútbol no se puede ganar siempre. No era para preocuparse y River va a volver a ser River”.

Y agregó: “A los que dicen que Gallardo está al borde de fin de ciclo, los invito a pensar que en un país normal no se puede cuestionar a una leyenda del club que ganó todo. Es el más ganador de la historia y se tiene que ir cuando quiera. Tiene que ser el Ferguson de River, de esos casos que si pasa un año sin títulos tienen que seguir igual. El que piensa que se tiene que ir está loco de remate. Es una locura hablar de fin de ciclo. Gallardo se tiene que ir cuando él quiera”. Emiliano sostuvo que no hablan con el actual entrenador millonario pero destacó que “tienen una gran relación”.

Ramón y Emiliano Díaz, en River Archivo

Cuando Oscar Martínez, conductor del programa, le consultó sobre si se arrepintieron de irse de River en 2014 (ya que luego vino Gallardo y ganó todo), Emiliano sostuvo: “No. En su momento dolió mucho porque no me lo esperaba, pero Rodolfo D’Onofrio tenía una mente… una cabeza importantísima a otro nivel y venga quien venga las cosas con él iban a funcionar. La decisión de irnos la tomó Ramón, fue una de las pocas cosas que nunca me preguntó. No lo hubiera convencido de seguir, porque confío en ese instinto que tiene él y gracias a eso pudimos hacer la carrera que vino después. Le tengo que agradecer la decisión que tomó mi viejo. El dueño de la verdad es el tiempo. Haber estado 8 años al lado suyo y haber transitado lo que sucedió, es muy bueno. No me siento ayudante de campo, yo trabajo con Ramón”, afirmó.

A la hora de las comparaciones, Emiliano fue claro: “Tengo que ser honesto: mi papá fue el más grande con Labruna, pero los números hablan por sí mismos Gallardo superó a mi viejo, tiene un título más, hay que ser claro. Como algún día vendrá alguien que superará a Gallardo, en los clubes grandes pasa”.