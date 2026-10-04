Estados Unidos derrotó a México en un amistoso por mérito propio y los bloopers del arquero azteca

El State Farm Stadium, en la ciudad de Glendale, Arizona, fue el escenario de un partido amistoso entre los Estados Unidos y México que tuvo un sinfín de condimentos. Por lo pronto, la selección dirigida por el argentino Mauricio Pochettino triunfó por 3-0. Hubo dos futbolistas que se robaron la atención, aunque por actuaciones muy opuestas: el mediocampista ofensivo estadounidense Cavan Sullivan, de 17 años, y el inseguro arquero azteca, Raúl Rangel, que quedó en el ojo de la tormenta por sus errores infantiles.

Sullivan, jugador de Philadelphia Union, de la MLS, se convirtió en el anotador más joven en la historia de la selección de los Estados Unidos. En el 80° partido entre las dos selecciones norteamericanas, Julian Hall abrió el marcador, a los 28 minutos del primer tiempo: Rangel, guardavalla de las Chivas, dio un rebote hacia el centro y lo aprovechó el jugador de New York Red Bulls.

Cavan Sullivan, una de las figuras del partido, encarando al mexicano Diego Campillo Rick Scuteri - FR157181 AP

Mientras que en el segundo tiempo, a los 17 minutos, Sullivan, de 17 años y cinco días anotó al capitalizar un yerro infantil de Rangel. El “Tala”, como lo apodan, salió del área grande, quiso hacer un pase hacia el centro, pero le salió débil y mal, lo interceptó Sullivan y, con atrevimiento, remató por encima del mexicano para concretar el 2-0. El joven corrió a toda velocidad hacia una esquina para festejar, donde fue rodeado por sus compañeros. Rangel recibió muchas críticas por su rendimiento.

“Uno sueña con esto”, dijo Sullivan. “Yo había soñado esto no sólo en el último par de días sino en toda mi vida, cada parte de la celebración y de esto. Es un momento especial para mí y para mi familia”, añadió uno de los futbolistas adolescentes promovidos por Pochettino. “Es un guerrero”, aseveró el DT, exfutbolista de Newell’s. “Es difícil encontrar este tipo de jugadores. Tiene una calidad tremenda”, añadió.

El error del arquero azteca

😱 ¡¡NO SE PUEDE CREER EL BLOOPER DEL TALA RANGEL!! ¡¡LA REGALÓ, SULLIVAN SE LA PICÓ Y ESTADOS UNIDOS SE PUSO 2-0 ANTE MÉXICO EN ARIZONA!!



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Malik Tillman, de 24 años, cerró la cuenta a seis minutos del final, luego de aprovechar otro error defensivo, en este caso de Diego Campillo, que falló en el cierre y dejó el gol servido al jugador de Bayer Leverkusen. México se quedó con diez hombres durante más de 20 minutos del segundo tiempo, por la expulsión de Mateo Chávez.

Los hinchas de México fueron mayoría este sábado por la noche, aunque el partido se disputó en Arizona. El Tri fue claro controlador de las acciones durante los primeros 20 minutos, pero los Estados Unidos fueron asentándose poco a poco, hasta anotar y dar vuelta las acciones. Después, los errores hundieron a los dirigidos por Rafael Márquez. “Son errores corregibles, obviamente y me quedo con las cosas buenas que pasaron, creo que hasta el gol que recibimos, el equipo estaba bastante bien”, puntualizó Márquez.

¡¡OTRO ENORME BLOOPER DE MÉXICO Y ESTO YA ES GOLEADA!! Campillo se dejó estar con el pase atrás y Malik Tillman (crack del Bayer Leverkusen) no lo desaprovechó: ¡le rompió el arco a Rangel para el 3-0 de Estados Unidos!



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Fue el primer enfrentamiento entre las selecciones desde que México se impuso por 2-1 en la final de la Copa Oro de 2025. Márquez perdió su primer partido como técnico, después de un par de empates 1-1 ante Perú y Colombia. A los 47 años, fue ascendido al cargo de técnico principal en septiembre tras desempeñarse como asistente de Javier Aguirre desde agosto de 2024 hasta la derrota ante Inglaterra, en los octavos de final del Mundial.

El argentino Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos CHRIS CODUTO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los estadounidenses venían de dos victorias contundentes la semana pasada, al derrotar a Perú por 4-1 y a Chile por 4-2. “En el futbol se gana, se empata y se pierde”, dijo Márquez. “Hay que estar siempre preparados para esto y lo más importante es sobreponernos a esto y hacer autocrítica... Esto es un proceso”. La larga serie entre ambos países se remonta a 1934. México ha ganado 38 veces, Estados Unidos ha ganado 25 y los equipos han empatado 17 veces. México enfrenta a Chile el martes en Los Ángeles. Estados Unidos recibe a Canadá ese mismo día en St. Paul, Minnesota.