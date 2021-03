Elecciones en Barcelona: quiénes son los candidatos y qué pasará con Messi

Tres candidatos aspiran este domingo a la presidencia de Barcelona en medio de tensiones financieras, judiciales y deportivas y con la prioridad para el ganador de afrontar el incierto futuro de Lionel Messi en el equipo español. Joan Laporta, Toni Freixa y Victor Font buscan suceder a Josep Maria Bartomeu, dimitido el 27 de octubre pasado y cuya detención el lunes último volvió a sacudir a un club que va de sobresalto en sobresalto en el último año.

El vencedor de estos comicios, que las medidas contra la pandemia aplazaron del 24 de enero al 7 de marzo, tendrá la ardua tarea de reconstruir un club en ruinas, dirigido por una comisión gestora desde la dimisión de Bartomeu. Y, sin duda, la prioridad será resolver la renovación del capitán y astro rosarino, Leo Messi, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio. Será el 42º presidente de la historia barcelonesa.

El argentino, que en agosto sacudió los cimientos del mundo culé con su amago de salida, afirmaba en diciembre no “tener claro” su futuro y esperar al final de la campaña para decidir. Lo que no ha impedido que esta incertidumbre y su contrato “faraónico” revelado por El Mundo en enero hayan marcado la campaña.

Tensa situación financiera

Junto al tema Messi, el ganador del domingo también tendrá que enderezar las maltrechas cuentas de la institución, con el lastre de una gran deuda de 1.173 millones de euros (unos 1.426 millones de dólares), de los que 730,6 millones de euros (887,6 millones de dólares) son deuda a corto plazo, según la memoria económica 2019/2020. ”La situación económica del club es preocupante, pésima pero con esperanza”, aseguraba en diciembre Carles Tusquets, presidente de la gestora que dirige el club desde fines de octubre.

Una situación económica que podría llevar a una nueva reducción de sueldo del plantel, aunque, como punto positivo, Barcelona se mantuvo como el club con más ingresos del mundo en 2019/2020 con 715,1 millones de euros (862 millones de dólares), según la consultora Deloitte. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordaba que el Barcelona tiene una gran capacidad para generar ingresos, sobre todo “sabiendo que la pandemia tiene un final” lo que le permitirá recuperar líneas de ingresos y que lo que más urge es resolver “la inestabilidad institucional” con un nuevo presidente.

Lionel Messi evaluará su futuro en Barcelona luego de las elecciones de este domingo en el club. Josep LAGO / AFP

En lo deportivo, el nuevo presidente deberá fortalecer un equipo que no ha vuelto a ganar nada desde abril de 2019, al que el pase a la final de Copa del Rey el miércoles ha dado una inyección de moral. El club mira ahora con otros la ojos la posibilidad de remontar el miércoles próximo, en el campo del Paris Saint Germain en la vuelta de octavos de final de la Champions, el duro 4-1 cosechado en la ida.

Tres candidatos

La prensa da como favorito a Laporta, abogado y expolítico, que ya presidió el club entre 2003 y 2010 y no deja de recordar su buena relación con Messi. Enfrente están Freixa, que fue miembro de las últimas tres juntas directivas culé, presididas sucesivamente por Laporta, Sandro Rosell y Bartomeu, y Font, quien destaca el renombre de alguno de sus apoyos, como Toni Nadal, tío del tenista Rafa Nadal, o el doctor Ramón Cugat, que suele tratar a los jugadores del plantel.

Los tres aspirantes a ser presidente del FC Barcelona: Víctor Font, Toni Freixa y Joan Laporta. dpa - Europa Press

Los tres aspirantes fueron los únicos que lograron obtener el número suficiente de avales para aspirar a la presidencia, en una carrera que comenzó con ocho pretendientes. El domingo, sólo uno de ellos saldrá vencedor de unas elecciones marcadas por la pandemia, que ha obligado a introducir novedades para permitir que los 110.290 socios con derecho a voto puedan ejercer su sufragio con todas las garantías sanitarias.

En caso de que los socios tengan que acceder acompañados, el acompañante también deberá ser socio. En caso de que no lo sea y el socio necesita ayuda para efectuar su votación, se pedirá la intervención del servicio T’Acompanyem, y voluntarios de la Cruz Roja ayudarán al socio a efectuar su voto, mientras el acompañante deberá esperarlo fuera de las instalaciones.

Las formas de votación

Por primera vez los socios podrán votar por correo y se han habilitado seis lugares de votación: en el estadio Camp Nou, en Tortosa, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra, a los que podrán acudir los votantes entre las 8 y las 20.

Mientras tanto, hay más de 20.000 votos ya emitidos y pendientes de validación en estas decimocuartas elecciones de la historia del Barça, que se realizan desde 1953, cuando se celebraron los primeros comicios “pseudodemocráticos” (votaron todos los socios hombres), y las octavas con sufragio universal. Estas elecciones también serán históricas, ya que se celebran en medio de una pandemia que permitió introducir por primera vez el voto por correo y las votaciones en diferentes sedes. Así, se intenta garantizar la seguridad de la jornada, priorizar la salud y proteger a las personas en la votación presencial, evitar los largos desplazamientos y fomentar la mayor participación posible de las socias y los socios.

Barcelona se prepara para una jornada clave para su futuro deportivo, tras la renuncia de Bartomeu y el llamado a nuevas autoridades. AFP

Son 22.811 los que escogieron la modalidad del voto por correo, una primera elección que significaba quedarse sin la posibilidad de hacerlo presencialmente. De estos socios, finalmente 20.663 son los que hicieron efectivo su voto por correo. Estos sufragios duermen desde el viernes en la sala Roma del Camp Nou, a la espera de sumar los que sean válidos en el escrutinio de las urnas de los colegios del Campus y las cinco sedes restantes.

Sólo se podrá acceder a la institución, ya sea a pie como en vehículo, con el carnet de socio del año 2021 o 2020. No estará permitido el acceso a nadie que no sea socio de Barcelona. Será imprescindible llevar el DNI, carnet de conducir o pasaporte en el caso de extranjeros, todos vigentes, porque el carnet de socio no sirve para votar.

Sedes y mesas de votación

Barcelona, 78.987 socios: 101 mesas en el Camp Nou, 10 mesas en el Palau Blaugrana (dos mesas especiales en la OAB para incidencias y al OAE para socios con movilidad reducida)

78.987 socios: 101 mesas en el Camp Nou, 10 mesas en el Palau Blaugrana (dos mesas especiales en la OAB para incidencias y al OAE para socios con movilidad reducida) Girona , Pabellón de Fontajau, 3.707 socios: 5 mesas.

, Pabellón de Fontajau, 3.707 socios: 5 mesas. Lleida , Delegación de la Federación Catalana de Futbol, 1.264 socios: 2 mesas

, Delegación de la Federación Catalana de Futbol, 1.264 socios: 2 mesas Tarragona , Polideportivo Camp Clar, 2.200 socios: 3 mesas.

, Polideportivo Camp Clar, 2.200 socios: 3 mesas. Tortosa , Sede de la Federación Catalana de Futbol, 616 socios: 1 mesa.

, Sede de la Federación Catalana de Futbol, 616 socios: 1 mesa. Andorra, Palau de Congressos, 705 socios: 2 mesas.

LA NACION