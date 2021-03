Ahora, el otro Cerúndolo: ofensivo y sanguíneo, está en una semifinal de Buenos Aires

Apellidarse “Cerúndolo”, por estos días, es símbolo de emociones y cimbronazos deportivos. Juan Manuel, tenista de 19 años y 181º del ranking, alcanzó varios registros de precocidad la semana pasada al conquistar el Córdoba Open cuando apenas unos días antes ni siquiera tenía partidos en el tour. Juanma, zurdo y de estilo estratégico, viajó a Santiago, Chile, para competir en el ATP que comenzará este lunes y para el que recibió una wild card. Su hermana, María Constanza, de 20, jugadora de hockey sobre césped, viajó anoche a San Diego, Estados Unidos, como parte de la delegación de Las Leonas que se entrenará con la conducción de Carlos Retegui. Francisco, el mayor de los tres hermanos, tiene 22, es diestro y despide fuego en sus tiros. Ingresó en el cuadro principal del ATP de Buenos Aires al superar la clasificación y no dejó de elevar el nivel: tras derrotar al español Pablo Andújar (57º) por 1-6, 6-3 y 6-2, en 2h11m en el court central Guillermo Vilas, este sábado afrontará una semifinal ante Albert Ramos-Viñolas (46º; cayó contra Juan Manuel en la definición de Córdoba).

“Un día sufro con el artesano, Juan Manuel, y otro con el de la bazuca en el brazo, Fran”, sonríe Alejandro Toto Cerúndolo, ex tenista profesional y el padre de las “criaturas”, bajando los escalones del estadio central del BALTC. Son muy diferentes los hermanos, que se entrenan en el Club Ciudad de Buenos Aires: en el estilo de juego y el comportamiento en el court, y también en la personalidad. Mucho más se conoció de Juan Manuel durante estos días luego de que encumbrara su nombre en el tenis por lo logrado en Córdoba. Medido y equilibrado, frío y calculador, estratégico, paciente y contragolpeador, es lo opuesto a Francisco, que es sanguíneo y ofensivo y autor de tiros de alto impacto. “No sé por qué somos tan distintos. El cambio fue más que nada de mi parte, porque a partir de los 16 o 17 años querían hacerme jugar metiendo la pelota sin arriesgar, pero un día le dije a mi papá que así no me sentía cómodo”, dice Francisco a LA NACION. “Sabía que el cambio me llevaría a una transición, que iban a pasar partidos en los que no iba a meter ni una pelota, que iba a llevarme tiempo hasta adaptarme al tenis que sentía, pero aposté a eso y fue dándose”.

¡Francisco Cerúndolo 🇦🇷 en semifinales del #ArgentinaOpen! 👏👏👏

Enorme triunfo ante el español Pablo Andújar en tres sets. El argentino jugará mañana contra Albert Ramos Viñolas. pic.twitter.com/rpBsyKXjF3 — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2021

El mayor de los hermanos Cerúndolo obtuvo su primera victoria en el nivel ATP en Córdoba: fue en la primera ronda, ante el italiano Gianluca Mager. En el Argentina Open logró su primer éxito sobre un top 30 (el francés Benoit Paire, en los octavos de final). Frente a Andújar, un viejo zorro de la tierra naranja –como todo español–, ex 32º y ganador de cuatro torneos de ATP, Cerúndolo ostentó coraje, reacción emocional y resistencia atlética para dar vuelta un desafío espinoso, en el que fue de menor a mayor.

Hincha de River y entrenado por Wally Grinovero, se convirtió en el primer tenista proveniente de la qualy en ganarse un lugar entre los mejores cuatro del ATP porteño desde que lo hizo Feliciano López en 2002. Con este resultado, además, se aseguró irrumpir por primera vez en el top 120 y, venciendo a Ramos-Viñolas se garantizaría un salto hasta el puesto Nº 112. Además, al llegar a las semifinales en Buenos Aires, entró en el main draw de Chile (donde jugará su hermano) como “Special Exempt (SE)”, condición que es un beneficio reservado a aquellos inscriptos en la clasificación que no pueden llegar a jugarla por estar en las semifinales de un torneo de la semana previa.

Francisco Cerúndolo apelará a consejos de su hermano para derrotar a Albert Ramos-Viñolas, vencido por Juan Manuel en la reciente final de Córdoba. Prensa Argentina Open

“Había mucho en juego en el partido con Andújar: el Special Exempt de Chile, ganar puntos para el ranking y quedar cerca del ingreso a Roland Garros y Wimbledon. Estoy muy contento por Fran. Yo sé lo que nos costó al principio como padres. A él no pudimos darle tanto apoyo al principio porque no nos daba el presupuesto para tres chicos”, añade Toto Cerúndolo. Es paradójico, pero desde agosto pasado, tras la cancelación del tour, Francisco logró el salto de calidad añorado, ganando tres challengers y escalando más de cien puestos en una temporada. Esos hechos lo cargaron de combustible para 2021.

“Nos fuimos a Europa en agosto casi sin entrenamientos porque no se podía, estuvimos dos semanas allá y saltamos a los torneos a ver qué pasaba. En los primeros cuatro jugué mal, no tenía ritmo, me sentía raro, y los europeos venían jugando desde hacía dos o tres meses. Pero fui agarrando ritmo, hice mi primera semifinal de Challenger, a la semana siguiente salí campeón y desde entonces cambió mi vida tenística. Era cuestión de partidos, de creérmela un poco más. Y lo estoy demostrándolo”, ilustra Francisco, que está tratando de perfeccionar su servicio. Ante Andújar anotó cinco aces, logró 62% de primeros servicios y ganó 68% de puntos con el primer saque y 52% con el segundo.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, Francisco, de 22 años, no tuvo tanto respaldo económico de sus padres al principio de su carrera, porque no había presupuesto suficiente para tres hijos deportistas de alto nivel. Prensa Argentina Open

“Trato de dar lo mejor una vez que entro en la cancha. No me permito entrar y no dar el máximo, aunque pierda”, explica Francisco. Nunca se enfrentó con Ramos-Viñolas, el finalista de Montecarlo 2017 que, en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, ganó siete partidos y perdió uno, la definición en Polo Deportivo Kempes ante Juan Manuel (6-0, 2-6 y 6-2). Por ello, los consejos que el menor de los Cerúndolo le dé al mayor serán un valioso condimento. “Voy a preguntarle a Juanma qué onda su partido en Córdoba, a ver qué tips puede tirarme. Normalmente es al revés: él me pregunta a mí”, cuenta Francisco.

Alejandro; su esposa, María Luz Rodríguez, y sus tres hijos viven juntos, a pocas cuadras del BALTC. Con Juan Manuel en Chile, Constanza viajando a Estados Unidos y Francisco clasificado para las semifinales del ATP porteño, la casa, según compara Toto, “parece un vestuario”. Francisco celebra la ocurrencia: “Mis viejos ahora pasan mucho tiempo solos; por suerte tenemos un perro, que es un poco más de compañía. En algún momento, cuando ya no tengamos tanta competencia, volveremos a casa y estaremos juntos. Pero por ahora tenemos otros planes...”.

Conforme a los criterios de Más información