En el fútbol inglés buscan terminar con el “tiempo muerto” táctico generado por los arqueros que fingen lesiones

El fútbol continúa con los cambios reglamentarios. Distintas modificaciones fueron presentadas y utilizadas para el último Mundial, para luego ser tomadas en otras ligas, como es el caso del fútbol argentino. En esta línea, en la Premier League fueron más allá y siguen experimentando: intentarán evitar las pausas tácticas provocadas por los arqueros cuando simulan una lesión para que el entrenador de ese equipo pueda dar indicaciones o le ofrezca un respiro al equipo.

En una nota de la BBC se asegura que la Federación Inglesa (FA), la Premier League, la English Football League (EFL), la National League y la Women’s Super League ya acordaron implementar el siguiente ensayo: Si el árbitro autoriza el ingreso del cuerpo médico para atender al arquero, el entrenador dispondrá de diez segundos para elegir a un jugador de campo que deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto. Si no comunica una decisión en ese plazo, será el capitán quien tenga que salir.

Desde la IFAB deben aprobar el pedido de la FA de que si un árbitro autoriza el ingreso del cuerpo médico para atender al arquero, el entrenador dispondrá de diez segundos para elegir a un jugador de campo para salir durante un minuto afp - AFP

Además, el medio inglés agrega que, de este modo, el equipo quedará temporalmente con diez futbolistas. Con esta nueva regla se busca desalentar una de las maniobras más cuestionadas de los últimos años en el fútbol y que se le ponga fin al uso deliberado de este recurso para interrumpir el desarrollo del partido o enfriar el impulso del rival.

Todo está a la espera de la autorización definitiva de la International Football Association Board (IFAB). Si la entidad que rige el reglamento lo acepta, el primer partido en el que se aplicará será en un encuentro de la etapa preliminar de la Carabao Cup (Copa de la Liga inglesa) entre Tranmere y Rochdale que se jugará el próximo sábado el 1° de agosto.

La regla no sólo sucederá en el fútbol inglés. La BBC también informó que la A-League de Australia realizará un ensayo similar, aunque con una variante: en ese torneo siempre será el capitán quien deba abandonar el campo cuando el arquero reciba atención médica.

Leeds United manager Daniel Farke wants the authorities to find a solution for players feigning injury in order to create an advantage for their teams following his side’s 3-2 defeat to Manchester City on Saturday.



In the second half of the Premier League clash, City manager Pep… pic.twitter.com/YlGgifjVox — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 29, 2025

Esta artimaña de poder contar con un tiempo muerto fue muy polémica en los últimos años. La imagen es muy conocida. Un arquero se sienta en el césped, le hace señas al banco de suplentes de su equipo simulando una dolencia y, mientras es atendido los futbolistas de campo, se acercan a su entrenador y ayudante para recibir un ajuste táctico. Una vez que la “actuación” termina, el guardametas se levanta y el partido continúa.

Algo parecido sucede cuando se utiliza para interrumpir el impulso del equipo contrario. En noviembre del año pasado, el entrenador de Leeds United, Daniel Farke, acusó a Gianluigi Donnarumma, arquero de Manchester City, de fingir una lesión para “saltarse las reglas” e interrumpir el juego.

En la asamblea general anual de la IFAB de febrero, el jefe de árbitros, Pierluigi Collina, afirmó que encontrar una solución para eliminar el tiempo muerto táctico del arquero era prioritario. Durante el Mundial, Collina ordenó que impidieran que los jugadores acudieran al área técnica durante las interrupciones del juego.

Existen excepciones a la regla, por ejemplo si un arquero sufre un golpe Owen Humphreys - PA

Además, la eficacia de la medida terminó siendo cuestionable, ya que las pausas de tres minutos para hidratación en cada tiempo crearon una oportunidad natural para una charla de equipo. Por ese motivo, el fútbol inglés optó por una medida más severa, inspirada en una regla que ya existe para los jugadores de campo: cuando un futbolista necesita atención médica sobre el terreno de juego, debe abandonar la cancha durante un minuto antes de poder regresar.

Vale destacar que esta nueva regla no se aplicará en todos los casos y cuenta con algunas excepciones a saber. El jugador de campo no tendrá que abandonar el terreno cuando el arquero indique que no necesita atención médica y no haya provocado la interrupción del juego. Cuando el arquero haya chocado con un compañero, cuando haya recibido una falta que requiera atención inmediata, si presenta una hemorragia o cuando se trate de una lesión grave o una conmoción cerebral.

La IFAB analizará los resultados de estas pruebas durante la temporada y, si considera que el experimento fue exitoso, podría incorporar esta modificación de forma permanente a las Reglas de Juego para todo el mundo a partir de la temporada 2027-2028.