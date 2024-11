En medio de la crisis con Chile, Ricardo Gareca elogió a Arturo Vidal en su vuelta a la selección: “Tuve una percepción muy buena”

Habiendo pasado la mitad de las eliminatorias para el Mundial 2026, la selección chilena no logra repuntar: empató sin goles ante Perú de visitante y sigue último con seis unidades. Sin embargo, y a pesar de que las oportunidades se achican cada vez más, el equipo recibió una muy buena noticia con la vuelta de Arturo Vidal.

El mediocampista de Colo Colo no era tenido en cuenta por el entrenador argentino Ricardo Gareca, lo que provocó un clima tenso entre ambos. A raíz de los malos resultados de “La Roja”, el bicampeón de América cuestionaba al ex director técnico de Vélez no solo por sus tácticas y decisiones, sino también por no convocarlo.

De todas formas, Gareca decidió limar asperezas y lo convocó para la fecha FIFA de noviembre, donde Chile se enfrentará, además de Perú, a Venezuela. Incluso, el argentino premió al Rey con la titularidad y la cinta de capitán.

Vidal jugó un gran partido y generó cambios en el esquema de juego. El equipo tomó otro estilo para posicionarse, aprovechando mejor los espacios y provocando un ritmo más fluido.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador analizó el partido y llenó de elogios a Vidal. También dio señales de que el exjugador de Barcelona y Juventus, entre otros, podría volver a ser convocado.

“Yo tuve una percepción muy buena de Arturo Vidal en el sentido de lo que rindió y cómo se adaptó rápidamente al grupo. En la primera charla que tuvimos le dije que esta era su casa por sobre todas las cosas”, expresó Gareca y le sumó: “Que se sienta tranquilo y cómodo en todo momento, y futbolísticamente también”.

Ricardo Gareca, el entrenador de Chile Martin Mejia - AP

A su vez, tomó como punto a favor para la selección que los jugadores chilenos “ya conocen a Vidal”, debido a que es una figura con un amplio recorrido en el seleccionado. Frente a la premisa de una favorable convergencia del plantel, el Tigre señaló: “Me parece que el equipo hizo en general un buen partido, Fue de trámite parejo y difícil”.

Respecto al resultado, Gareca expresó que tiene la sensación de que Chile tuvo las “mejores” jugadas del partido, aunque Perú también hizo lo suyo. “Dentro de cómo estamos en la tabla, intentamos buscar y ganar el partido, aunque lamentablemente no se pudo”, cerró.

A pesar de haber dado el gusto a los aficionados chilenos de poder ver a Vidal nuevamente con la camiseta roja, el argentino está en la cuerda floja y gran parte de los hinchas ya no banca su proyecto futbolístico. Es por eso que, de cara al partido del martes, el DT manifestó su deseo de contar con el apoyo de la gente. “A nadie le gusta ver a Chile en la situación que está y a nosotros menos. Yo creo que juntos, si estamos unidos, podemos sacar adelante un partido difícil. Nosotros tenemos todavía la convicción de que podemos pelear”, indicó.

LA NACION