En medio de las críticas por las actitudes de Kylian Mbappé, Didier Deschamps salió al rescate de su capitán

Es un contexto muy particular el que atraviesa la selección de Francia en la antesala de la Copa del Mundo. Si bien dentro de la cancha envía señales concretas de que su condición de candidato es inapelable, afuera se sucedieron algunas escenas que convulsionaron a Les Bleus. Con la experiencia que amerita en estos casos, Didier Deschamps supo leer bien que debía elevar la voz para proteger a su máxima figura, Kylian Mbappé, que fue el protagonista que quedó expuesto por algunas de sus actitudes menos saludables para el bienestar de un plantel que pretende coronarse.

Deschamps, que tras la Copa del Mundo dejará el cargo de entrenador de Francia, sabe muy bien lo que es lidiar con egos y superestrellas, pero también comprende que hay una infinidad de versiones que cuestionan su pulso para administrar el vestuario y que, en la mayoría de estas situaciones, el delantero de Real Madrid aparece como el desencadenante. Incluso, hace algunos días aparecieron videos de desplantes con N’Golo Kanté, al que no sólo no lo saludó antes del partido con Costa de Marfil, sino que también le quitó la cinta de capitán en el encuentro amistoso ante Colombia.

Didier Deschamps defendió a Kylian Mbappé y habló de la influencia del capitán de Francia. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) SIMON WOHLFAHRT - AFP

A esto se suma una información filtrada por el diario L’Équipe, que revela una conversación en el vestuario en la que Ousmane Dembélé le habría reclamado a Mbappé un mayor esfuerzo defensivo. Además, no ha caído bien entre los aficionados franceses que Mbappé abandonara la concentración pocas horas después del amistoso ante Irlanda del Norte, a pesar de que la salida fue autorizada por asuntos personales. La molestia aumentó al difundirse imágenes de su reencuentro en Madrid con la actriz Ester Expósito, lo que llevó a muchos seguidores a interpretar que el jugador se marchó con su novia y priorizó su vida personal por encima del compromiso con la selección.

Dentro de esta ola de cuestionamientos contra el delantero, Deschamps, en una charla con varios medios internacionales, destacó la importancia de Mbappé: "Siempre pienso, y lo vuelvo a decir hoy, somos más fuerte con él (por Mbappé). Pero no siempre ha sido así. Por desgracia para él, en la Euro, llegó del PSG tras sus últimos seis meses, que fueron muy, muy complicados, y no tuvo minutos de juego. Ahora hemos tenido 10 días para los dos partidos, no hay realmente preparación. Además, su lesión le ha impedido rendir al máximo".

Además, buscó bajarle el tono a las críticas por la participación del delantero galo en Real Madrid: “De una forma u otra, siempre se va a hablar de él. Mirando el contexto de Francia, creo que es un fenómeno generalizado: hoy en día siempre se escucha más a la minoría porque es la que más ruido hace, mientras que la mayoría permanece en silencio. Él convive con la crítica, está preparado para ello, ya sea justa o injusta. Luego están los hechos, su rendimiento individual. Cuando Real Madrid no gana títulos, es evidente que él es tan responsable como el resto de la plantel. Sin embargo, por el hecho de ser Kylian, se le exige y se le culpa todavía más. Y lo mismo ocurre en la selección francesa".

Kylian Mbappe está en el centro de todas las críticas de la selección de Francia. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP) SAMEER AL-DOUMY - AFP

Y continuó: “Como las expectativas sobre él son altísimas, él hace todo lo posible junto a sus compañeros para que las cosas salgan bien. Sobre las críticas, él ya ha tenido la oportunidad de dar su postura. Que los aficionados del Real Madrid estén descontentos y cuestionen los resultados es perfectamente normal. Puede que no sea plato de buen gusto, pero los futbolistas de élite saben que eso es así“.

El entrenador francés también habló acerca de la influencia de algunos jugadores sobre el vestuario: “Siempre me he preocupado por integrar a futbolistas jóvenes para que miren y aprendan, porque mi labor también consiste en dialogar con ellos y evaluar a los que van llegando. Para mí, el único valor es el rendimiento con la selección. Si considero que un joven de 20 años aporta más al equipo de Francia que uno de 30, jugará el de 20. En cuanto al liderazgo, algunos tienen la capacidad de desarrollarlo con el tiempo, otros ya nacen líderes a los 20 años, mientras que algunos no lo son ni a los 30. No es una cuestión de edad. Aquellos que tienen el potencial para liderar, además de ser grandes futbolistas, se van forjando de cara al futuro, y el testigo ya se ha entregado".

Looking at this video I think it was Kante that ignored Mbappe.



Mbappe wanted to shake him but Kante did not react to it.



That Captain armband is becoming an issue. pic.twitter.com/ts5zoRYJyH — SUNCITY🥂 (@OfficialSuncity) June 6, 2026

Y cuando le tocó hacer referencia sobre la influencia de Mbappé en el grupo, fue muy claro: “Kylian es hoy nuestro capitán. Antes de asumir el brazalete, supo escuchar y observar. Él no ejerce el liderazgo de la misma forma que Hugo [Lloris]. No tienen el mismo carácter ni la misma personalidad. Hugo, afortunadamente para él, vivía al margen de todo el ruido extra-deportivo. En cambio, Kylian hoy, vaya a donde vaya... Y no voy a compadecerlo, porque los aficionados franceses dirían: “Bueno, tampoco se va a quejar por no tener una vida normal”. El gran público no lo entendería. Pero él asume ese liderazgo a la perfección, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Sabe perfectamente que cuando habla, ya no lo hace a título personal, sino en representación de todo el grupo".