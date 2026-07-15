En pleno banderazo argentino en Estados Unidos, se pelearon hinchas de Huracán y San Lorenzo

Cuando el banderazo argentino en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, previo al partido de semifinal entre la selección albiceleste y la inglesa, se desarrollaba en medio de cánticos alegres y un clima de algarabía, hinchas de San Lorenzo y Huracán protagonizaron una violenta pelea en la que hubo golpes de puño revoleados al aire, amenazas y objetos que fueron arrojados entre los simpatizantes de ambos clubes porteños.

El enfrentamiento se produjo en la vía pública y quedó registrado por testigos que filmaron la secuencia. En las imágenes se observan insultos, amenazas, golpes de puño (muchos de los cuales solo quedaron en infructuosos amagues) y el lanzamiento de sillas entre los integrantes de ambas facciones.

En pleno banderazo argentino en Atlanta, hinchas de Huracán y San Lorenzo se pelearon

La situación generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar y motivó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad que, de acuerdo a los primeros rumores, habrían demorado a al menos una de las personas que protagonizó los incidentes. LA NACION se comunicó con el Departamento de Policía de Atlanta (APD, por sus siglas en inglés) para conocer detalles del procedimiento, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

En pleno banderazo argentino en Atlanta, hinchas de Huracán y San Lorenzo se pelearon

Para ingresar al banderazo convocado en Underground Atlanta, la zona comercial ubicada en el barrio Five Points, a unos 500 metros del Fan Fest, la policía dispuso dos accesos, en los que revisaban bolsos y mochilas.

Días atrás, el APD informó que está bajo la máxima atención debido al operativo de seguridad masivo desplegado para esta semifinal entre Argentina e Inglaterra, partido catalogado por el FBI y la FIFA como el encuentro de mayor riesgo de todo el torneo. Cerca de 2000 efectivos custodiarán las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium.

Banderazo de hinchas argentinos en la previa al partido ante Inglaterra en Atlanta Aníbal Greco - La Nación

La Policía local ya advirtió que ingresar al perímetro sin entrada o portar remeras/banderas con consignas políticas (como el reclamo por las Islas Malvinas) está prohibido y puede conllevar detención inmediata o la revocación de la visa.

"Muchachos...", banderazo argentino en la previa de la semi contra Inglaterra

Un fan fest masivo y una convivencia tensa

En el Fan Fest se dio la primera convivencia masiva entre hinchas ingleses y argentinos. Según estimaciones de las autoridades compartidas a LA NACION, en el Mercedes-Benz Stadium se esperan unos 30.000 simpatizantes de la selección y unos 20.000 de los ingleses. Completará el aforo de 70.000 espectadores aficionados de otros países, que en su mayoría se vuelcan por la selección para apoyar a Leo Messi.

El perfil de los ingleses que se ven por las calles de Atlanta está compuesto en su mayoría por grupos de hombres solos llegados desde las islas británicas. En la hinchada argentina, por su parte, predominan las familias. En los bares donde proyectaron la semifinal convivieron sin incidentes ambas hinchadas.