Máxima expectativa y tensión en Atlanta en las horas previas de Argentina-Inglaterra

ATLANTA (enviado especial).- La mañana en Atlanta amaneció gris, pesada. Las lluvias que acompañaron ayer la previa del partido más esperado del Mundial amenazan con volver este miércoles. Igualmente, el clima no afectará en nada la semifinal Argentina-Inglaterra, que arrancará a las 15 hora local (una más en la Argentina). El imponente Mercedes Benz Stadium es techado y tiene aire acondicionado.

La expectativa por el partido 102 del Mundial es total. Las calles del centro de la ciudad, donde está ubicado el estadio, amanecieron valladas como no pasó hasta ahora en ningún partido de esta Copa del Mundo. Considerado de alto riesgo por las autoridades, habrá estrictos controles de seguridad y un despliegue de más de 1.600 efectivos policiales y federales.

Hinchas argentinos en el Mundial Aníbal Greco - La Nación

Banderazo y previa

Cerca de 10.000 personas se reunieron el martes durante más de tres horas en el centro para realizar el tradicional banderazo previo. Unos 500 metros separan el Underground Atlanta, donde se convocaron los hinchas de la selección, y el Fan Fest, donde había cientos de ingleses mezclados con argentinos.

En toda esa zona hay desde hace horas calles cortadas, móviles de varias fuerzas federales, entre ellas la DEA y el FBI, policías del estado de Georgia y de la ciudad de Atlanta.

Banderazo de hinchas argentinos en la previa al partido ante Inglaterra en Atlanta Aníbal Greco - La Nación

La convocatoria previa arrancó a las 17 (18 en la Argentina) y se extendió pasadas las 20. “El que no salta es un inglés” y “Malvinas argentinas, Malvinas argentinas” fueron de los cánticos más entonados.

El banderazo se dio en el marco de la prohibición que dispusieron las autoridades, confirmada este martes por el Ministerio de Seguridad argentino, de ingresar al estadio con pancartas o camisetas con referencia a las islas que fueron motivo de la guerra de 1982.

Las inmediaciones del estadio en Atlanta, durante la tarde del martes

Quizás por la restricción que anunció la administración Milei, las canciones y banderas con referencia al archipiélago dominaron el encuentro de los fanáticos de la Scaloneta. “Argentinas, Malvinas argentinas” o “esta es la banda loca de la Argentina, la que de las Malvinas nunca se olvida”, sonaron una y otra vez.

Una enorme bandera con la inscripción “orgullosamente argentino” e imágenes de Messi, Maradona y las islas colgaba desde uno de los laterales del recinto que parecía un micro estadio de fútbol. Cómo nunca, decenas de pancartas con alusiones a Malvinas fueron parte del atardecer de Atlanta.

Las imágenes del banderazo argentino en Atlanta en la previa al duelo contra Inglaterra por las semifinales del Mundial

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, se cantó también bajo una lluvia por momentos torrencial que caía sobre el recinto abierto rodeado de imponentes edificios del downtown.

Operativo de seguridad

El lunes se realizó una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), con base en Virginia. Allí estuvieron representantes del FBI, de la FIFA, de la Policía de Atlanta y autoridades inglesas y de la Argentina. Tras el encuentro, la titular de la cartera de Seguridad confirmó que se destinarán unos 1600 efectivos (entre policías y diferentes agencias norteamericanas) para evitar enfrentamientos.

Los funcionarios argentinos intentaron convencer a la FIFA de separar lo más posible las hinchadas. Pero se encontró con la negativa del ente que organiza el Mundial, que siempre promueve la integración de los aficionados. Además de los controles antes del ingreso, cada hinchada ingresará por puertas diferentes. Inglaterra lo hará por la 3, y Argentina por la 4.

Operativo de seguridad en la previa del partido Aníbal Greco - La Nación

Igualmente, apenas se pasan los controles, en el perímetro del estadio convivirán las dos. También en los anillos internos del estadio, que parece un shopping, con escaleras mecánicas, tiendas de ropa, concesionarias de autos, bares de whisky y puestos de comida de todo tipo.

El Mercedes Benz Stadium tiene capacidad para 70.000 espectadores. Se estima que habrá unos 30.000 argentinos y unos 20.000 ingleses. Los 20.000 aficionados restantes estarán repartidos entre neutrales. Hasta ahora, se volcaron masivamente a alentar a la selección por la figura de Lionel Messi, que puede jugar su penúltimo encuentro mundialista.

El estadio de Atlanta fue inaugurado en 2017 y su gran atractivo es la pantalla de 360 grados más grande del mundo. Costó cerca de 1500 millones de dólares y allí juegan las dos franquicias de la ciudad, los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United, de la MLS de fútbol.

Hinchas llegando al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, donde la selección Argentina enfrenta a la de Egipto Aníbal Greco/Enviado especial - La Nación

Reventa de entradas

Argentina-Inglaterra es el partido más demandado de este Mundial, más allá de la final que se jugará el próximo domingo en el estadio de Nueva Jersey, Nueva York. Cuando terminó la fase de grupos y todavía no se conocían los rivales, el fixture determinó que por este lado del cuadro se ubicarían cuatro de las selecciones más convocantes: Argentina, Colombia, Brasil e Inglaterra. Por eso la demanda siempre fue en aumento.

Cuando se determinaron los rivales del partido del que saldrá el segundo finalista del Mundial 2026, hubo aún más interés. La preventa para Argentina-Inglaterra, que se enfrentaron por última vez en un Mundial hace 24 años, en la página oficial de FIFA costaba en diciembre pasado 3040 dólares. En el mismo sitio salieron a la venta tickets hace un par de semanas a 3545 dólares.