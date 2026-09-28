En qué canal Bélgica vs. Francia por la UEFA Nations League 2026-2027 hoy

Bélgica y Francia se enfrentan este lunes desde las 15.45 (hora argentina) en el King Baudouin Stadium de Bruselas con arbitraje del esloveno Rade Obrenović en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Nivel 1 de la UEFA Nations League 2026-2027.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Bélgica debutó en la Nations League con un triunfo sobre Italia Andrew Medichini - AP

La previa de Bélgica vs. Francia

Ambos seleccionados debutaron en el certamen con una victoria y lideran la tabla de posiciones con tres puntos cada uno. Los belgas se impusieron a Italia como visitante 2 a 0 mientras que los franceses hicieron lo propio contra Turquía 1 a 0, también de visitante.

Se trata de dos de los combinados de mayor poderío del planeta y que tuvieron gran protagonismo en el Mundial 2026, donde Bélgica llegó a cuartos de final y Francia fue semifinalista -terminó cuarto, tras perder el último partido con Inglaterra-. También comparten que, tras la cita ecuménica, ambos iniciaron nuevos ciclos con entrenadores entrantes: Mark van Bommel por un lado y Zinedine Zidane por el otro.

Posibles formaciones

Bélgica: Senne Lammens; Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Charles De Ketelaere, Mika Godts, Diego Moreira. DT: Mark van Bommel.

Senne Lammens; Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Charles De Ketelaere, Mika Godts, Diego Moreira. DT: Mark van Bommel. Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Manu Kone, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Zinedine Zidane.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.87 contra 4.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.10.

La última vez que se vieron las caras fue en el mismo torneo, pero en 2024, y ganó Francia como visitante 2 a 1 con un doblete de Randal Kolo Muani. Loïs Openda igualó transitoriamente para Bélgica.