En qué canal Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026 hoy

La primera fecha del Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se cierra este domingo con el encuentro del Grupo A entre Deportivo Riestra y Boca Juniors, programado a las 19.30 en el estadio Guillermo Laza con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ignacio Arce es uno de los referentes de Deportivo Riestra Gonzalo Colini - La Nación

La previa de Riestra vs. Boca Juniors

El Malevo comenzó el semestre con una victoria en la Copa Argentina 2026 sobre San Lorenzo por penales 5 a 4 -igualaron 1 a 1 en los 90′- y, más allá de que se clasificó a octavos de final, su cabeza está puesta en el campeonato que arranca este domingo porque necesita sumar puntos para salir de los últimos puestos de la Tabla Anual, donde actualmente marcha antepenúltimo solo tres puntos por encima de Estudiantes de Río Cuarto, el último y quien de momento está descendiendo por esa vía a la Primera Nacional.

El xeneize, por su parte, acumula dos triunfos en la era de Rodolfo Arruabarrena: vs. Sarmiento de Junín 2 a 0 en la Copa Argentina y vs. O’Higgins de Chile 1 a 0 en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Teniendo en cuenta que el próximo jueves disputará la revancha en Rancagua, el ‘Vasco’ guarda a jugadores como Leandro Paredes, Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Sebastián Villa.

Leandro Paredes no es de la partida en el duelo entre Boca Juniors y Deportivo Riestra LUIS ROBAYO - AFP

El conjunto del barrio porteño de la Boca tuvo una primera mitad de año para el olvido con las eliminaciones en la primera etapa de la Copa Libertadores y en octavos del Apertura y necesita volver a ser campeón para darle una alegría a sus hinchas, algo que no ocurre desde la Supercopa Argentina 2022 que se jugó en marzo de 2023.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duro.

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duro. Boca Juniors: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.98 contra 4.83 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.93.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en el debut en el Torneo Apertura 2026 y ganó Boca 1 a 0 en la Bombonera con gol de Lautaro Di Lollo.