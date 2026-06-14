LA NACION

En qué canal pasan Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026 hoy

El encuentro se disputa este domingo a las 14 (horario argentino) en el NRG de Houston, Estados Unidos, con arbitraje del marroquí Jalal Jayed

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Kai Havertz celebra un gol con sus compañeros en el amistoso frente a Estados Unidos, en la previa del Mundial
Kai Havertz celebra un gol con sus compañeros en el amistoso frente a Estados Unidos, en la previa del Mundial Nam Y. Huh - AP

Este domingo, desde las 14 (horario argentino), Alemania y Curazao se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed, se disputa en el NRG de Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los alemanes, como de costumbre, intentarán pelear por el título. Son tetracampeones del mundo al igual que Italia, ausente este año por tercera edición consecutiva, con un título menos que el máximo ganador, Brasil. Se quedaron con el trofeo en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014, esas dos últimas veces tras derrotar a la selección argentina en la final. Quieren recuperarse de la imagen mostrada en Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando se despidieron en la primera ronda.

Alemania se sabe superior que Curazao, por lo que buscará ganar por varios goles este domingo
Alemania se sabe superior que Curazao, por lo que buscará ganar por varios goles este domingoFABRICE COFFRINI - AFP

El equipo curazoleño, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en su historia al igual que los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán. Su DT, Dick Advocaat, es el más longevo de esta edición con 78 años y el dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron fuera del territorio al que representarán. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong. El resto del plantel nació en Países Bajos debido a que Curazao fue colonia de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 y todavía integra el Reino de los Países Bajos, lo que facilita vínculos jurídicos, migratorios y deportivos.

Dick Advocaat, entrenador de Curazao, es el DT más grande de la Copa del Mundo de este año
Dick Advocaat, entrenador de Curazao, es el DT más grande de la Copa del Mundo de este añoROBIN VAN LONKHUIJSEN - ANP

Alemania vs. Curazao: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.06 contra los 65.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Curazao. El empate, por su parte, cotiza cerca de 21.00.

Las casas de apuestas ponen a Alemania como claro favorito al triunfo en el debut ante Curazao
Las casas de apuestas ponen a Alemania como claro favorito al triunfo en el debut ante CurazaoKIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Posibles formaciones

  • Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz.
  • Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Juriën Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville o Joshua Brenet; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Tahith Chong y Jürgen Locadia.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. La intimidad de la sesión de fotos de la selección: gritos, cargadas y un anillo que no debía estar
    1

    Cómo fue la sesión de fotos y videos oficiales de la selección argentina: risas y bromas en un clima distendido

  2. El hijo de Zidane, la máscara y el particular duelo que protagonizará con Dibu Martínez
    2

    El hijo de Zidane, la máscara y el particular duelo que protagonizará con Dibu Martínez en Argentina vs. Argelia

  3. Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Uruguay vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Los estrenos de Alemania y Países Bajos, Colapinto en el GP de Barcelona y la definición de Le Mans
    4

    Agenda de TV y streaming del domingo: Alemania y Países Bajos en el Mundial, Colapinto en Barcelona y Le Mans