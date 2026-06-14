En qué canal pasan Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026 hoy

El encuentro se disputa este domingo a las 14 (horario argentino) en el NRG de Houston, Estados Unidos, con arbitraje del marroquí Jalal Jayed
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Este domingo, desde las 14 (horario argentino), Alemania y Curazao se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed, se disputa en el NRG de Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los alemanes, como de costumbre, intentarán pelear por el título. Son tetracampeones del mundo al igual que Italia, ausente este año por tercera edición consecutiva, con un título menos que el máximo ganador, Brasil. Se quedaron con el trofeo en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014, esas dos últimas veces tras derrotar a la selección argentina en la final. Quieren recuperarse de la imagen mostrada en Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando se despidieron en la primera ronda.
El equipo curazoleño, por su parte, cumplirá el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en su historia al igual que los otros tres debutantes de este 2026: Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán. Su DT, Dick Advocaat, es el más longevo de esta edición con 78 años y el dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron fuera del territorio al que representarán. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong. El resto del plantel nació en Países Bajos debido a que Curazao fue colonia de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 y todavía integra el Reino de los Países Bajos, lo que facilita vínculos jurídicos, migratorios y deportivos.
Alemania vs. Curazao: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.06 contra los 65.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Curazao. El empate, por su parte, cotiza cerca de 21.00.
Posibles formaciones
- Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz.
- Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Juriën Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville o Joshua Brenet; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Tahith Chong y Jürgen Locadia.
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