En qué canal pasan Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional hoy

La selección argentina recibe este miércoles desde las 21 (horario argentino) a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje del colombiano Jhon Ospina en su primer amistoso después de haber conseguido el subcampeonato en el Mundial 2026. Y el primero de la serie de tres que tiene pautada para esta fecha FIFA.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Bolivia

La albiceleste inicia un nuevo ciclo en el que el entrenador Lionel Scaloni, quien negocia su continuidad con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene la misión de encabezar la era pos Lionel Messi, que se despedirá en el amistoso con Benín, el tercero en cuestión, el próximo 6 de octubre.

La lista de convocados y la formación que el DT utilizará este miércoles marcan el pulso de lo que viene, sin el emblema y capitán, pero con una columna vertebral de campeones y subcampeones del mundo y jóvenes futbolistas que se destacan a nivel internacional.

Lionel Scaloni tiene encaminada su continuidad en la selección argentina; así lo hizo saber en conferencia de prensa JUAN MABROMATA - AFP

El arquero sería Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la zaga central la conformarían Cristian ‘Cuti’ Romero, el nuevo capitán; y Lisandro Martínez. Sin Rodrigo De Paul ni los suspendidos Leandro Paredes y Enzo Fernández, Exequiel Palacios ocuparía un lugar en el mediocampo junto a Alexis Mac Allister y Nicolás Paz. El otro puesto se lo disputarían Matías Soulé y Franco Mastantuono. Ya sin Messi, la ofensiva la compartirían Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Bolivia, por su parte, ya disputó un amistoso en esta fecha FIFA y fue con derrota ante Paraguay 2 a 0. Dirigido por Óscar Villegas, estuvo a un paso de clasificarse a la Copa del Mundo -perdió el último partido del repechaje ante Irak 2 a 1- y sueña con hacerlo en 2030 a través de unas Eliminatorias de Sudamérica en las que la Argentina, Paraguay y Uruguay no ocuparán plazas porque ya la tienen asegurada sus participaciones porque serán coanfitriones.

Luis Haquín sería titular en Bolivia para enfrentar a la selección argentina este miércoles en Córdoba RODRIGO OROPEZA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.08 contra 32.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 14.50.

Argentina y Bolivia comparten la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, se enfrentaron en un sinfín de eliminatorias, torneos y amistosos. Solo en la era de Scaloni como DT, la albiceleste se cruzó cinco veces con los bolivianos y ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026; y 6-0 en la revancha en 2024.

Tras enfrentar a Bolivia en Córdoba, la selección nacional regresará al predio de Ezeiza para preparar los amistosos siguientes ante Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental. El primero será el sábado 3 de octubre y el otro, el martes 6 con el condimento especial de que significará la despedida de Lionel Messi.