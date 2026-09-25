En qué canal pasan Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos 2026

Este viernes, desde las 15, la selección argentina Sub 19 y Paraguay se enfrentan en la final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro, que dará a conocer los ganadores de las medallas de oro y de plata, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports y DeporTV, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y LPF Play.

El seleccionado dirigido por Diego Placente se metió en la pelea por la presea dorada tras derrotar a Perú por la mínima diferencia en semifinales. El autor de del único gol fue Santiago Espíndola, quien le dio el triunfo a la Albiceleste a los 90′ mientras crecía la impaciencia en las tribunas, con cánticos e insultos fuertes contra los jugadores por no aprovechar las ocasiones de peligro ante un equipo considerablemente más débil.

Con un golazo de Santiago Espíndola, mediocampista de River, la Argentina venció a Perú en semifinales Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Albirroja, por su parte, avanzó de ronda luego de vencer a Chile por el mismo resultado con un tanto de Milan Freyres, mediocampista de Olimpia. Es el campeón en ejercicio ya que se consagró en la última edición de los Suramericanos realizada en Asunción en 2022 (también ganó en La Paz, Bolivia, en 1978). La Argentina también persigue su tercera medalla dorada en la historia tras las obtenidas de manera consecutiva en Rosario 1982 y Santiago de Chile 1986.

Ambos países se cruzaron en la etapa de grupos de esta edición, con triunfo de Paraguay por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Junior Gamarra y Pedro Zarza (Franco Domínguez puso en ventaja parcial al local).

Argentina vs. Paraguay: cómo ver online

La final se disputa este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DeporTV, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y LPF Play. Quienes cuenten con DGO, Telecentro Play o Flow, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales televisivas a través de su correspondiente cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

DeporTV.

TyC Sports.

Disney+ Premium.

LPF Play.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la medalla de oro, en la final de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.55 contra los 2.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.85.