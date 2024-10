En qué canal pasan Argentina vs. Venezuela por las eliminatorias sudamericanas hoy

Escuchar

La selección argentina se enfrenta este jueves a Venezuela, en el marco de la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro se juega a partir de las 18 (horario argentino) en el estadio Monumental de Maturín, con transmisión televisiva de TyC Sports y Telefé. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De cara a este compromiso, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, debe realizar tres cambios obligados con respecto a la derrota ante Colombia en la última jornada: Emiliano Martínez y Nicolás González no forman parte de la convocatoria (‘Dibu’ por una sanción y ‘Nico’ por lesión), mientras que Cristian ‘Cuti’ Romero debe cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las dos tarjetas amarillas. De no mediar inconvenientes, los reemplazarían Gerónimo Rulli, Giovani Lo Celso y Germán Pezzella. Además, Lionel Messi se recuperó de la lesión ligamentaria en el tobillo derecho y se meterá en el once inicial.

Lionel Messi se recuperó de la lesión ligamentaria en el tobillo derecho y volvió a ser convocado CHRIS ARJOON - AFP

Venezuela vs. Argentina: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que se disputa este jueves en Maturín, Venezuela, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la previa del encuentro, Scaloni habló en conferencia de prensa y, entre muchas otras cosas, se refirió a la mentalidad del plantel tras la caída ante Colombia (1 a 0 en la última presentación, en la fecha FIFA de septiembre): “El equipo aparece siempre. Tenemos un gran plantel. Es una fecha muy difícil para nosotros por la convocatoria, por todos los imponderables (lesiones y retrasos en los vuelos). Logramos que llegue (Facundo) Buonanotte ante la lesión de (Alejandro) Garnacho. Fue un éxito porque traer jugadores de Europa es difícil, en especial para reemplazar lesionados porque el llamado estaría fuera de los tiempos reglamentarios. Por eso tenemos que aprovechar a los futbolistas que están en el fútbol argentino, como el caso de (Julio) Soler, que lo veníamos siguiendo y ha hecho unos buenos Juegos Olímpicos”, comentó.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo ante Venezuela, por eliminatorias CHRIS ARJOON - AFP

Por su parte el argentino Fernando Batista, DT de Venezuela, destacó el presente de la albiceleste: “El momento de Argentina es excelente. Ha logrado un recambio importante y hoy tiene un plantel supercompetitivo, con un promedio de edad justo y jugadores que tienen 50 ó 60 partidos con la camiseta de la selección. Y eso hay que sumarle la confianza que da ser campeón del mundo y dos veces campeón de América. No digo que los muchachos jueguen tranquilos, pero ya no cargan esa mochila que traían. A muchos de los chicos los conozco, tuve la suerte de dirigirlos, y sé muy bien de la calidad que tienen”, afirmó en diálogo con LA NACION.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.50 contra los 7.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Venezuela. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

