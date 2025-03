Uruguay anunció la prelista elegida por Bielsa para los partidos contra Argentina y Bolivia

Uruguay vuelve al ruedo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una doble fecha que promete ser clave para sus aspiraciones de clasificación al Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. La Celeste, que marcha en el segundo puesto con 20 puntos, se enfrentará con Argentina el viernes 21 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo y visitará a Bolivia el martes 25 en La Paz. De cara a estos compromisos, el entrenador Marcelo Bielsa dio a conocer una prelista de 37 futbolistas que incluye varias sorpresas, regresos inesperados y algunas ausencias que generan debate.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es la fuerte presencia de jugadores que militan en el fútbol argentino. Entre ellos, sobresalen Randall Rodríguez (arquero suplente de Vélez), Marcelo Saracchi (Boca Juniors) y Tiago Palacios (Estudiantes de La Plata). En la nómina también figuran varios futbolistas con pasado en la Liga Profesional, como Nicolás De La Cruz (ex River), Nahitan Nández (ex Boca), Lucas Olaza (ex Talleres) y Santiago Mele (ex Unión).

Nico De la Cruz, una de las figuras del seleccionado uruguayo MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fiel a su estilo, Bielsa volvió a apostar por la renovación y convocó a varios futbolistas que representan el futuro de la Celeste. Entre ellos, se destaca la inclusión de Alan Matturro, defensor de Genoa y campeón del mundo Sub 20 con Uruguay el año pasado. A sus 19 años, el zaguero fue citado por primera vez a la selección mayor y se perfila como una de las grandes promesas del fútbol uruguayo.

Otro de los nombres que sorprendió fue el de Randall Rodríguez, arquero suplente de Vélez, quien ganó terreno ante la lesión de Sergio Rochet y la falta de continuidad de Franco Israel. Rodríguez ya había sido convocado por Bielsa para la selección local que se enfrentó con Costa Rica y ahora podría sumar su primera experiencia en las Eliminatorias.

La prelista también marcó el regreso de algunos nombres con pasado reciente en la Celeste. Lucas Torreira, de Galatasaray, vuelve a la convocatoria tras más de un año de ausencia. El volante central había perdido terreno con Bielsa, pero su buen nivel en Turquía lo llevó nuevamente a la consideración del entrenador. Otro que regresa es Diego Laxalt, de Dinamo Moscú, quien no era citado desde la Copa América 2021. El lateral izquierdo siempre fue una pieza importante en la era Tabárez y ahora tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el nuevo ciclo.

Federico Valverde, una pieza clave en la estructura de Marcelo Bielsa en Uruguay

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Agustín Álvarez Martínez, delantero del Elche, quien no era convocado desde las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El Canario, autor de siete goles en la temporada actual, atraviesa un buen momento en la Segunda División de España y recibió su primera citación bajo el mando de Bielsa. Su última participación con la Celeste había sido en noviembre de 2021, cuando Uruguay cayó 3-0 ante Bolivia en La Paz, el mismo escenario donde la Celeste jugará el segundo partido de esta doble fecha.

Ausencias llamativas

Más allá de las novedades, la prelista también dejó algunas ausencias que sorprendieron. La más resonante es la de Miguel Merentiel, delantero de Boca, quien suma seis goles y dos asistencias en el año y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. También quedó afuera Sebastián Boselli, defensor de Estudiantes, que había sido convocado en las últimas fechas y mostró un buen rendimiento en los minutos que le tocó jugar. Otro que no aparece es Alan Rodríguez, mediocampista de Argentinos Juniors, que se ganó la titularidad en el equipo de Pablo Guede y había sido parte del plantel que enfrentó a Brasil en noviembre, ni Gastón Martirena, el lateral derecho de Racing, campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa y una de las figuras de la Academia.

De los 37 futbolistas reservados, solo 25 integrarán la nómina definitiva que Bielsa deberá presentar en los próximos días. El entrenador argentino suele sorprender con sus decisiones y no se descartan nuevas bajas o incorporaciones de último momento.

La Celeste se juega mucho en esta doble fecha. El duelo ante Argentina será una oportunidad para achicar la distancia con el líder de las Eliminatorias, mientras que la visita a Bolivia podría marcar un paso clave hacia la clasificación, en una plaza históricamente complicada para los equipos del llano.

🔜 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬



Primeros partidos del año para 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒 en la vuelta del torneo clasificatorio para el Mundial 2026.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/7aNjPWpjgl — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 19, 2025

La prelista completa de Uruguay

Arqueros: Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre), Santiago Mele (Junior de Barranquilla), Franco Israel (Sporting Club de Portugal) y Randall Rodríguez (Vélez).

Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre), Santiago Mele (Junior de Barranquilla), Franco Israel (Sporting Club de Portugal) y Randall Rodríguez (Vélez). Defensores: Nahitan Nández (Al Qadisiyah), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Guillermo Varela (Flamengo), José María Giménez (Atlético de Madrid), Ronald Araujo (Barcelona), Sebastián Cáceres (América), Santiago Bueno (Wolves), Santiago Mouriño (Alavés), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Lucas Olaza (Krasnodar), Marcelo Saracchi (Boca) y Alan Maturro (Genoa).

Nahitan Nández (Al Qadisiyah), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Guillermo Varela (Flamengo), José María Giménez (Atlético de Madrid), Ronald Araujo (Barcelona), Sebastián Cáceres (América), Santiago Bueno (Wolves), Santiago Mouriño (Alavés), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Lucas Olaza (Krasnodar), Marcelo Saracchi (Boca) y Alan Maturro (Genoa). Mediocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United) -no podrá jugar ante la Argentina por acumulación de amarillas- , Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Lucas Torreira (Galatasaray), César Araújo (Orlando City), Nicolás Fonseca (León), Emiliano Martínez (Palmeiras), Facundo Torres (Palmeiras) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Manuel Ugarte (Manchester United) -no podrá jugar ante la Argentina por acumulación de amarillas- Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Lucas Torreira (Galatasaray), César Araújo (Orlando City), Nicolás Fonseca (León), Emiliano Martínez (Palmeiras), Facundo Torres (Palmeiras) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo). Delanteros: Darwin Núñez (Liverpool), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting Club de Portugal), Brian Rodríguez (América), Tiago Palacios (Estudiantes de La Plata), Cristian Olivera (Gremio), Rodrigo Aguirre (América), Joaquín Lavega (Fluminense), Agustín Álvarez Martínez (Elche) y Luciano Rodríguez (Bahía).

LA NACION