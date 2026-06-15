En qué canal pasan Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026 hoy

Este lunes, desde las 16 (horario argentino), Bélgica y Egipto se enfrentan en un partido correspondiente al Grupo G del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Ramon Abatti, se disputa en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Diablos Rojos fueron grandes protagonistas de las últimas Copas del Mundo. El tercer puesto en Rusia 2018 fue su mejor participación hasta el momento, superando el cuarto lugar en México 1986. De aquella camada permanecen en el plantel Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thibaut Courtois, Thomas Meunier y Romelu Lukaku, entre otros.

Thibaut Courtois es uno de los grandes exponentes de la vieja guardia de Bélgica

Los Faraones, por su parte, se quedaron afuera en la etapa de grupos en sus únicas dos participaciones mundialistas, en Italia 1990 y Rusia 2018. Este año quieren dar el golpe en el que será el último Mundial de Mohamed Salah, el mejor jugador de la historia de Egipto, que aún no logró brillar con su país en esta cita, ya que en Rusia convirtió apenas dos goles, uno de ellos de penal.

Bélgica vs. Egipto: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 16 (horario argentino) en Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports 2.

Canal 110 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bélgica corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.66 contra los 5.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Egipto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.01.

Las casas de apuestas ponen a Bélgica como favorito al triunfo en el debut frente a Egipto Geert Vanden Wijngaert - AP

Posibles formaciones