En qué canal pasan Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este viernes, desde las 21.30, Boca y Central Córdoba se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en la Bombonera y se pueda ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos, producto de apenas dos victorias, cinco empates y una derrota. En la última jornada empató 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza, como visitante, por los goles de Alan Velasco y Kevin Zenón (Ignacio Sabatini y Esteban Fernández anotaron los tantos del conjunto mendocino). Además, recientemente venció a San Pablo por 1 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza y buscará reponerse frente a Central Córdoba Marcelo Aguilar - LA NACION

El Ferroviario, por su parte, está en el penúltimo puesto del Grupo A con siete unidades al igual que Estudiantes de La Plata, que lo supera por diferencia de gol (-1 contra -4). Viene de perder por la mínima diferencia con Independiente en Santiago del Estero por un tanto de Leonardo Godoy. Perdió tres de los últimos cuatro compromisos que disputó y es uno de los equipos que pelea por no descender a la Primera Nacional.

Boca vs. Central Córdoba: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.41 contra los 8.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.41.

Las casas de apuestas ponen a Boca como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Central Córdoba Facundo Morales / Fotobaires

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