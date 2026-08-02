En qué canal pasan Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este domingo, desde las 17, Newell’s y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlo, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka viene de perder por la mínima diferencia con Independiente, como visitante, por un gol de Santiago Montiel. Transcurridas las primeras dos jornadas del campeonato local se mantiene en el octavo puesto de su zona con tres puntos gracias a su victoria por la mínima diferencia ante Talleres, con un gol de Matías Cóccaro de penal, en el debut. Necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse lejos de la zona de descenso a la Primera Nacional a través de la tabla de promedios, en la que está 26°, o la Anual, en la que se ubica 25°.

Frank Darío Kudelka intentará evitar el descenso de Newell's hasta las últimas consecuencias Marcelo Manera - LA NACION

El xeneize, por su parte, comenzó su participación en el certamen local con una inesperada e histórica goleada en contra por 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su primera visita al estadio Guillermo Laza. Luego debía jugar la segunda jornada ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera, pero el partido fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 19 por la cercanía con el encuentro ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en los que avanzó a octavos por penales.

Newell’s vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.24.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el partido frente a Newell's RODRIGO ARANGUA - AFP

Posibles formaciones