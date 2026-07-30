En qué canal pasan Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026 hoy

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El encuentro entre los rancagüinos y el xeneize se disputa este jueves a las 21.30 (horario argentino) en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile
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Este jueves, desde las 21.30 (horario argentino), O’Higgins y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se disputa en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Rancagüinos, que tienen como DT al argentino Lucas Bovaglio, fueron escoltas de San Pablo en la zona C del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Recientemente cayeron por 2 a 0 ante Deportes Concepción en la fecha 16 de la Primera División de Chile por los tantos de Joaquín Larrivey y Mario Sandoval. Además del entrenador hay otros cinco argentinos en el plantel: Tomás Avilés, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore y Francisco González.
El xeneize accedió a esta instancia tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, motivo por el cual no logró avanzar de ronda y pasó directamente a la Sudamericana. Llega a este compromiso luego de un traspié inesperado en el Torneo Clausura 2026: perdió 3 a 0 con Deportivo Riestra en la primera fecha, como visitante, en una derrota que quedará marcada en la historia negra del club. De la mano de Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, flamante DT del club, quiere reponerse de inmediato para seguir en carrera en el plano internacional.
O’Higgins vs. Boca: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Rancagua, Chile, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los octavos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de O’Higgins. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.32.
Posibles formaciones
- O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello o Bastián Yáñez; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
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