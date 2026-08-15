En qué canal pasan Boca vs. Platense por el Torneo Clausura 2026 hoy

Boca Juniors visita este sábado, en el último turno de la jornada, a Platense en Vicente López, en un estadio en el que el Calamar suele sacar buenos réditos y suele complicar a cualquiera. Sin embargo el xeneize, que viene de hilvanar cuatro victorias al hilo, pretende seguir por esa senda positiva y aumentar el rendimiento colectivo que viene edificando de la mano del DT Rodolfo Arruabarrena. El encuentro, que inicia a las 21.15 (horario argentino), se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com., el sitio que provee las tablas en vivos y estadísticas al instante.

A su vez, el partido se puede seguir en vivo por televisión en TNT Sports, canal que se puede sintonizar online por intermedio de Flow, Telecentro Play o DGO, cableoperadores para los que se requiere tener una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”.

Boca va encontrando su mejor nivel de la mano de Rodolfo Arruabarrena, en su flamante segundo ciclo ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Calamar, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con un gol de Guido Mainero, se mantiene en el 12° lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos al igual que Newell’s y Unión, que están más arriba por diferencia de gol (-1 de la Lepra, -2 de Unión y -4 Platense). Sin embargo, recientemente asumió en su segundo ciclo Martín Palermo, justamente uno de los ídolos de Boca, y el equipo empezó a levantar el nivel consiguiendo en el estreno del ‘Titán’ los tres puntos ante el Rojo.

El xeneize, por su parte, está noveno con cinco unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde fue local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, por los tantos de Diego Valdés -V- y Santiago Ascacíbar -B-. Después de un comienzo de semestre complicado, poco a poco mejoró y ya encadena cuatro partidos consecutivos sin derrotas, por lo que quiere seguir sumando para acercarse a la zona alta de la clasificación general.

Martín Palermo volvió a Platense, donde es muy querido por haberle hecho creer al club que podía soñar en grande JUAN MABROMATA - AFP

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 15 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura, cuando empataron 0 a 0 en el barrio porteño de La Boca. El antecedente más reciente en Vicente López es del 2 de junio de 2024, por la Liga Profesional, en un encuentro en el que Platense se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Mateo Pellegrino.

En el último partido entre Boca y Platense, por el Torneo Apertura de este año, empataron 0 a 0 Gonzalo Colini

Platense vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 15 de agosto.

: Sábado 15 de agosto. Hora : 21.15 (horario argentino).

: 21.15 (horario argentino). Estadio : Ciudad de Vicente López.

: Ciudad de Vicente López. Árbitro: Jorge Baliño.

Platense vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.15 (horario argentino) en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.