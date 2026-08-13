Parma renueva la apuesta por los goles argentinos: vendió a Mateo Pellegrino y lo reemplazó con David Romero y Thomas De Martis

Los 15 goles del argentino Mateo Pellegrino con la camiseta del Parma convencieron a la Fiorentina de que era el 9 a buscar. Desde Florencia invirtieron 24 millones de euros entre precio fijo y bonus por objetivos y el exdelantero de Vélez firmó un contrato por los próximos cinco años. Su llegada a Florencia provocó un efecto cascada: David Romero, de Tigre, fue transferido a Parma en ocho millones de euros para suplir los goles de Pellegrino. Y también llegó al Ennio Tardini, el estadio de Parma, el juvenil Thomas De Martis, cedido a préstamo por Lanús con una opción de compra sujeta al cumplimiento de diversos objetivos.

Producto de sus dos años en Parma, Pellegrino domina el italiano a la perfección. Al delantero de 24 años le fluyeron sus primeras palabras en ese idioma con la camiseta viola de la Fiorentina: “Felicidad. Estoy contento de llegar a este equipo. Para mí es un orgullo. Estoy ansioso por comenzar y dar lo mejor para ayudar a la Fiorentina. ¿El centro deportivo? ¡Increíble! Nunca había visto un centro de entrenamiento como este. Las instalaciones son muy lindas. No veo la hora de utilizarlas y conocer a mis compañeros", dijo Pellegrino en una entrevista con el canal oficial.

Y agregó: “Es un club con una historia grandísima, por el que han pasado grandísimos jugadores. Cuando te hablan de la Fiorentina te da placer. Y por eso elegí este equipo. Quiero hacerlo aún mejor [que con el Parma]. Intento dar lo mejor todos los días; para ser mejor como persona y como jugador. Y ahora, ayudar al máximo a la Fiorentina”.

También contó por qué se decidió por el 32 en la camiseta: ya es casi su número de la suerte. “¿El número 32? Es el que usé en mi debut [en Vélez], lo usé en el Parma, y es un número que me gusta y por eso lo he elegido. Sobre mi juego, intento hacer todo con la mayor intensidad posible. Intento ayudar al equipo, trabajar para mis compañeros. Y me gusta hacer goles".

El delantero argentino Mateo Pellegrino, presentado como nuevo refuerzo de Fiorentina @acffiorentina

Pellegrino también admitió que el primero en escribirle fue Franco Mastantuono, quien también llegó para esta temporada al club violeta, cedido por Real Madrid: “Hablé un poco con Franco [Mastantuono] que apenas escuchó el rumor sobre mi llegada me escribió. A los demás no tuve la fortuna de conocerlos. No veo la hora”.

También en esa primera nota con el canal del club, Pellegrino dejó en claro que el referente en la Fiorentina era Gabriel Batistuta. Ante la consulta por argentinos que brillaron con la camiseta violeta, el 9 respondió: “El primero que me viene a la cabeza es Gabriel Batistuta. ¡Hizo tanto aquí! Veremos si puedo hacer algunas cositas como él. A los hinchas les agradezco por todos los mensajes que me están mandando y no veo la hora de verlos en el estadio", se ilusionó.

Gabriel Batistuta, un sinónimo de gol en Fiorentina, en un festejo ante Udinese en 1999

En cuanto Parma supo que desde Florencia iban a la carga por su 9 buscó un reemplazante de garantías en el mercado. Cuando la Fiorentina superó los 20 millones de euros en su oferta, la salida de Pellegrino era un hecho. Y si la apuesta por el exdelantero de Vélez había sido un pleno, ¿por qué no repetirla? Entonces, desde las oficinas del Ennio Tardini se fijaron en David Romero, el exgoleador de Talleres de Córdoba que se destacó con la camiseta de Tigre.

El problema de los parmesanos fue que le surgieron competidores de peso. Primero, Sevilla, de España. Luego, Boca. Pero ambos, en definitiva, se alejaron de la puja. Desde la Bombonera desistieron cuando se enteraron de los requisitos: US$ 8 millones en efectivo, el 50% del pase de Jabes Saralegui -cedido en el Matador- y el préstamo de Kevin Zenón. “No, gracias”, fue la respuesta. Y el Xeneize contrató a Enner Valencia, libre de Pachuca (México) y goleador histórico de la selección ecuatoriana.

Parma Calcio 1913 comunica il trasferimento a titolo definitivo di Mateo Pellegrino alla ACF Fiorentina.



Buona fortuna, Mateo! 💛💙 pic.twitter.com/9z68nzDGYL — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) August 13, 2026

Sevilla, por su parte, se llevó a Robbie Ure, un delantero escocés de 22 años que promediaba más de un gol cada dos partidos con la camiseta del Sirius de Suecia. Lo pagó 6,5 millones de euros y se bajó de la puja por el argentino Romero. Así, el camino quedó despejado para que Parma reemplazara a Pellegrino con otro compatriota suyo, de contrastado nivel en la Liga Profesional.

Y si la apuesta por Romero falla, ahí estará el juvenil De Martis, de apenas 18 años. Con pasado en la selecciones juveniles argentinas, no iba a tener minutos en Lanús, donde quedó por detrás del colombiano Yoshan Valois y del paraguayo Alan Wlk, recién llegado desde Recoleta, de Paraguay. El entrenador granate es Mauricio Pellegrino, papá de Mateo, que bien pudo haber dado referencias del 9 juvenil granate a los ejecutivos del Parma, que vendió por millones goles argentinos... y redobló la apuesta buscando más tantos albicelestes.