En qué canal pasan Boca vs. Sarmiento por la Copa Argentina 2026 hoy

Los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 continúan este jueves 16 de julio con dos encuentros y uno de ellos es el que protagonizan Boca Juniors y Sarmiento de Junín desde las 21.45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario con arbitraje de Nazareno Arasa.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Sarmiento de Junín eliminó a Tristán Suárez en la primera etapa de la Copa Argentina Gonzalo Colini

La previa de Boca vs. Sarmiento

El xeneize arranca oficialmente la era de Rodolfo Arruabarrena como entrenador con el deseo de dejar atrás un primer semestra para el olvido que incluyó las eliminaciones de la Copa Libertadores y en los octavos de final del Torneo Apertura.

Sin su emblema, Leandro Paredes, porque está disputando el Mundial 2026 con la selección argentina; disputó dos amistosos -frente a Defensa y Justicia y Athletico Paranaense- y llega al choque de la Copa Argentina con cierto rodaje para buscar meterse en la tercera ronda. En su debut, se impuso a Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0, por lo que enfrente tendrá por primera vez un rival de la Liga Profesional (LPF).

Rodolfo Arruabarrena atraviesa su segundo ciclo en Boca Juniors como entrenador Prensa Boca Juniors

El Verde, por su parte, comenzó el torneo con un triunfo sobre Tristán Suárez 1 a 0 y tiene ante sí la posibilidad de dar el golpe en una temporada donde su principal objetivo es mantener la categoría y, para ello, necesitará sumar puntos en el Torneo Clausura que comenzará el 23 de julio, cuatro días después de la final de la Copa del Mundo.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Julián Contrera; y Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Boca con una cuota máxima de 1.66 contra 6.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Sarmiento. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.44.

Quien se imponga en el cruce, avanzará a octavos de final y chocará contra Vélez, verdugo de Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.

(5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing vs. Defensa y Justicia - Jueves 16 de julio.

Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors - Jueves 16 de julio.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata - Viernes 17 de julio.

Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.

1-0 Tigre. Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.

Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.

(4) 0-0 (3) San Martín de San Juan. Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.

2-1 Lanús. Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.

3-0 Rosario Central. Barracas Central 1-0 Huracán.

Octavos de final de la Copa Argentina