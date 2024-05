En qué canal pasan Boca vs. Talleres, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

Boca Juniors y Talleres de Córdoba protagonizan este sábado, a partir de las 20, uno de los partidos más destacados de la fecha 3 de la Liga Profesional 2024. La T, con puntaje ideal en lo que va del torneo, buscará tener una noche mágica en la Bombonera para cortarle las alas a un equipo que, sin mostrar muchas luces, se acostumbró a reponerse de las adversidades y remontar partidos en el último tiempo. El encuentro tiene con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la televisación de TNT Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

El xeneize se ubica 11° en la tabla de posiciones con tres puntos, producto de una derrota en la jornada inicial y un triunfo ante Central Córdoba en el último partido, en el que comenzó perdiendo por 2 a 0 para terminar ganando 4 a 2. La T, por su parte, ganó los dos encuentros que disputó, por lo que se ubica en la parte alta con puntaje ideal junto a River Plate y Racing. Viene de derrotar 2 a 0 a Atlético Tucumán.

Boca Juniors viene de remontar un 2 a 0 adverso ante Central Córdoba y busca otro triunfo Fernando Font - LA NACIÓN

Boca Juniors vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 20 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). También se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

De cara al compromiso de este sábado, el DT de Boca, Diego Martínez, decidió desafectar a un caudillo xeneize de los últimos años: Darío Benedetto. El delantero, que supo crear una sociedad infalible junto a Cristian Pavón en 2018, está lejos de ser lo que era y sus días en la Ribera están contados. Es el segundo partido consecutivo que no forma parte de la nómina (en ese puesto, por ejemplo, aparece el juvenil Ignacio Rodríguez). Ambos protagonistas tuvieron una reunión el jueves, propuesta por el ‘Pipa’, consciente de su falta como profesional el viernes pasado por la mañana, cuando no pudo entrenarse tras celebrar su cumpleaños la noche anterior. En este escenario, es muy probable que no vuelva a jugar con la camiseta de Boca y emigre al término de su relación laboral, en diciembre de este año.

Martínez y Benedetto dialogaron tras la fiesta de cumpleaños del Pipa y la sanción del DT

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Cristian Medina, Jabes Saralegui, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Cristian Medina, Jabes Saralegui, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Juan Portillo, Lucas Suárez o Imanol Segovia, Miguel Navarro; Diego Ortegoza, Marcos Portillo, Rubén Botta; Gustavo Bou, Federico Girotti y Ramón Sosa.

