En qué canal pasan Boca vs. Unión por el Torneo Clausura 2026 hoy

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El encuentro entre el xeneize y el Tatengue se disputa este viernes a las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Sebastián Martínez
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Este viernes, desde las 21.30, Boca y Unión se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Gimnasia de Mendoza e Independiente, pero el Lobo mendocino está cuarto y el Rojo sexto por diferencia de gol. En la última jornada le ganó 2 a 0 a San Lorenzo como visitante con goles de los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel, y luego venció a Racing por 3 a 2 en los cuartos de final de la Copa Argentina después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′.
El Tatengue, por su parte, se encuentra 13° en la clasificación general del Grupo A con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas). Viene de perder 2 a 1 con Independiente en Santa Fe por los tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Meza (Marcelo Estigarribia puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Leonardo Madelón). Está momentáneamente afuera de la zona de clasificación a octavos de final, por lo que necesita sumar puntos.
Boca vs. Unión: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
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- Flow - ESPN Premium.
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- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.58 contra los 6.12 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.88.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.
- Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi; Julián Palacios, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
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